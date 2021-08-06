Softnews

Стало відомо, скільки коштує нова Windows для українців

06.08.2021
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Хмарна операційна система Windows 365, яка дозволяє використовувати можливості програмної платформи віддалено, не встановлюючи її на ПК, заробила в відкритому режимі.


Вартість місячної оренди одного робочого місця з Windows 365 для українських користувачів становить $31. Цільова аудиторія сервісу – корпоративні клієнти, які хочуть заощадити на апгрейді наявних комп’ютерів або на закупівлі нових.

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Запустити Windows з хмари можна практично на будь-якому комп’ютері, де є браузер, доступні версії 10 і 11. Також можна використовувати спеціальний фірмовий додаток. Всі дані обробляються на сервері, після чого відправляються користувачеві, який бачить результат на своєму екрані.

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06.08.2021
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