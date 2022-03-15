STALKER 2 не буде продаватися в Росії – попередні замовлення залишаються в силі

Незалежна українська студія GSC Game World на офіційній сторінці STALKER у «ВКонтакті» повідомила про те, що не продаватиме свій майбутній постапокаліптичний шутер STALKER 2: Heart of Chornobyl на території Росії.





У заяві компанія зазначила, що вже оформлені росіянами замовлення на цифрову версію STALKER 2: Heart of Chornobyl залишаться в силі, тоді як нові з недавніх пір вже не приймаються .

А ось ті, хто замовив роздрібні видання STALKER 2: Heart of Chornobyl, на фізичних носіях свої замовлення не отримають. Для повернення коштів GSC Game World радить звертатися до магазинів, де були зроблені покупки. Також зазначено, що покупці можуть повернути будь-яке попереднє замовлення, в тому числі і на цифрову копію.

GSC Game World також зазначила, що перестане оновлювати сторінку STALKER у «ВКонтакті». Новини про гру будуть доступні в інших соціальних мережах ( Twitter , Facebook , Reddit , Discord , Instagram , YouTube ) і на офіційному сайті .

STALKER 2: Heart of Chornobyl створюється для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), Xbox Series X і S. Офіційно реліз призначено на 8 грудня, проте на початку березня GSC Game World оголосила про тимчасове призупинення розробки.

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