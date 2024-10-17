Старому ПК друге життя: вийшла нова версія Tiny11 для Windows 11

Нещодавно Tiny11 отримала оновлення, яке зробило її ще більш функціональною і компактною. Тепер з її допомогою можна встановити Windows 11 24H2 на звичайний DVD об’ємом 4,7 ГБ, залишивши достатньо місця для встановлення додаткових додатків.

Tiny11 – це утиліта, призначена для створення унікальних версій Windows 11. Вона видаляє непотрібні бібліотеки, додатки та служби, що значно зменшує розмір операційної системи та підвищує її продуктивність. Ця утиліта особливо корисна для встановлення Windows на пристрої з обмеженими ресурсами або несумісне обладнання, забезпечуючи плавну роботу навіть на найпростіших комп’ютерах.

Процес стиснення містить кілька етапів: спочатку видаляються непотрібні компоненти, а потім використовується LZX-компресія. Це не тільки зменшує розмір системи, а й покращує її продуктивність за рахунок звільнення ресурсів. У результаті ви отримуєте повноцінну версію Windows 11, яка займає мінімум місця на диску і працює швидше.

Tiny11 знайшла широке застосування серед користувачів, які хочуть використовувати Windows 11 на старих комп’ютерах або пристроях з обмеженими ресурсами. Ця програма вдихне нове життя в старі ноутбуки та персональні комп’ютери, оснащені останньою версією Windows. Крім того, це рішення ідеально підходить для тих, хто хоче створити свою унікальну збірку системи з мінімальною кількістю попередньо встановлених програм.