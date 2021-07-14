Фахівці розповіли, що таке апаратне прискорення і чим воно корисне

Центральний процесор комп’ютера – пристрій загального призначення. Можна істотно підвищити швидкість виконання програм, якщо перекласти частину завдань з CPU на мікрочіпи, які здатні швидше впоратися з певним завданням. Опцію включення і відключення апаратного прискорення можна знайти в налаштуваннях операційної системи і різних додатків. Розберемося, що дає апаратне прискорення користувачеві.





Характерний приклад апаратного прискорення – перекладення частини функцій виведення графіки з CPU на GPU, процесор відеокарти. При цьому не тільки підвищується продуктивність, але і знижується перегрів центрального обробного пристрою. Але виконання функцій може перекладатися і з CPU на … CPU. Вірніше, на ті секції, які можуть швидше виконувати певні завдання на зразок кодування відео або шифрування великих об’ємів даних.

Апаратне прискорення використовується в браузерах, для прискорення кодування відео і прискорення графічних процесорів (GPU)

Переваги апаратного прискорення

Апаратне прискорення в значній мірі залежить від комп’ютерного «заліза», але в загальному випадку дає наступні переваги:

Збільшення продуктивності. Додатки будуть працювати більш плавно, без затримок, швидше.

Ресурси центрального процесора звільняються для виконання інших завдань, що підвищує загальну продуктивність системи і в ряді випадків дає можливість CPU працювати на більш високих тактових частотах.

Завдяки апаратному прискоренню, можна знизити витрату заряду батареї на смартфонах, планшетах і ноутбуках, які працюють від акумулятора .

Недоліки апаратного прискорення

У деяких випадках можуть проявлятися і недоліки апаратного прискорення: