CAPTCHA більше не працює: роботи вирішують її краще, ніж люди

Переглядаючи веб-сторінки, ви напевно стикалися з перевіркою CAPTCHA – тестом Тьюринга, який використовується для розпізнання користувачів людей. Найчастіше він полягає у розпізнаванні деформованого тексту, натисканні на зображення у правильній послідовності, переміщенні шматочків пазла тощо. CAPTCHA повинна гарантувати, що трафік сайту відображає активність реальних людей, а також захищати їх від DDoS-атак та спаму.

Однак результати останнього дослідження ставлять під сумнів основну мету технології. Хоча CAPTCHA планувалося як завдання, легке для людей і непереможне для ботів, виявляється, що останні навчилися вирішувати її точніше і швидше, ніж ми з вами.

Група експертів з Каліфорнійського університету в Ірвіні провела тест, де 1400 учасників вирішували 14 000 завдань CAPTCHA різних типів, а потім через ті ж завдання прогнали ботів. Найменш ефективною «капчею» виявився спотворений текст, який роботам вдалося вирішити менш ніж за секунду з майже ідеальною точністю, тоді як у людей йшло до 15 секунд, а точність була в діапазоні від 50 до 84%.

Найбільші труднощі у ботів викликав тест reCAPTCHA на основі зображень, але навіть його вони змогли вирішити з точністю 85% і набагато швидше ніж більшість людей.

Дослідження також показує, що ефективність рішення «капчі» дуже відрізняється між людьми, особливо залежно від віку, досвіду використання Інтернету, освіти та інших факторів. Літні учасники дослідження, як правило, були повільнішими, тоді як молоді люди з вищою освітою перевершили всіх інших.

Результати тесту підтверджує і американська компанія Cloudflare, що спеціалізується на наданні різноманітних послуг із забезпечення безпеки та оптимізації веб-сайтів. Експерти вважають, що перевірка CAPTCHA більш неактуальна, тому що вона не вирішує поставлених завдань, але забирає надто багато часу у людей і викликає проблеми у тих, хто слабо бачить. На рішення капчі по всьому світу щодня витрачається близько 500 років часу.