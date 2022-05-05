Стало відомо, чому AliExpress припинив продаж товарі українцям

Маркетплейс AliExpress, що є найпопулярнішим серед українців, призупинив прийом замовлень до нашої країни з початком повномасштабної війни. Причина – труднощі з логістикою та невизначеність щодо термінів доставки. Проте вже у травні AliExpress може відновити прийом замовлень, пише Forbes Україна.





В Alibaba Group, куди входить AliExpress, заявили, що деякі замовлення не доставили своєчасно через війну та пообіцяли повернути гроші клієнтам.

Крім того, маркетплейс обіцяє розморозити приймання замовлень з України після вирішення логістичних проблем, але поетапно. При цьому доставка до Луганської та Донецької області не здійснюватиметься. Замовлення жителям цих регіонів, що вже прибули в Україну, утилізують, а покупцям компенсують вартість, каже директор департаменту міжнародних операцій “Укрпошти” Юлія Павленко.

“Робимо все можливе, щоб маркетплейс відновив продаж товарів з доставкою в Україну вже в травні”, – повідомила Павленко.

За її словами, “Укрпошта” зараз намагається видати всі посилки, які були замовлені до війни. У той же час у “Новій Пошті”, яка також веде переговори про відновлення доставки, кажуть, що всі замовлення з AliExpress вже доставили.

Після перезапуску AliExpress в Україні терміни доставки збільшаться. До цього максимальний час складав три тижні.

Експерти підрахували, що за 2021 рік три основні українські оператори – “Укрпошта”, “Нова Пошта” та Meest – ввезли посилок з AliExpress в Україну на $360-600 млн. За їх даними, всього було доставлено 30-35 млн замовлень з цього майданчика по $12-$17 кожен.