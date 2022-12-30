В «Дія» запустили дві довгоочікувані послуги: вони вже претендують на звання найпопулярніших у додатку 

В «Дія» з’явилися дві нові послуги, на які давно чекали українці. Тепер у державному додатку можна буде зробити запит на заміну водійського посвідчення та отримати довідку про несудимість. Детальніше про чергове оновлення застосунку розповів у своєму Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри зазначив, що одна з доданих послуг, а саме заміна водійського посвідчення, раніше вже буле представлена у додатку. Зараз же її вирішили повернути у «Дія».

Оформити заявку на заміну посвідчення водія українці зможуть наприклад якщо загубили його, змінили прізвище та ще у низці інших випадків. Щоб отримати новий документ замість старого більше не доведеться вистоювати черги у Сервісних центрах МВС та проходити низку бюрократичних процедур. Адже в «Дія» отримати нові права можна лише у кілька кліків.

Натомість можливості отримати довідку про несудимість у «Дія» раніше не було. Така послуга впроваджується Міністерством цифрової трансформації вперше. Фактично ця довідка є випискою з державного реєстру, до якого має доступ додаток «Дія». Тож варто лише створити заявку і виписка з’явиться в переліку електронних документів користувача.

Очільник Мінцифри зазначив, що оформлення виписки про несудимість цілком може стати однією з найпопулярніших послуг додатку. Адже цей документ щороку замовляють понад 1 млн українців. Виписка про несудимість потрібна при оформленні на роботу, отриманні візи, оформленні громадянства, встановленні опіки та ще в низці інших випадків.

Наразі обидві впроваджені послуги знаходяться на стадії бета-тестування. Та як тільки завершиться пробний період вони стануть доступними всім без винятку користувачам додатку «Дія».

Нагадаємо, що раніше Михайло Федоров оприлюднив результати підрахунку антикорупційного та економічного ефекту від користування застосунком «Дія». Лише у 2022 році цей показник сягнув близько 48 млрд грн.