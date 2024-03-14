Ілон Маск хоче запустити власний YouTube: перші подробиці

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ілон Маск має намір випустити версію соцмережі X (Twitter) для телевізорів. Програма буде доступна на смарт-ТВ найближчим часом. Це буде такий самий відеохостинг, як YouTube.

Першими, хто зможе випробувати X на ТБ стануть власники розумних телевізорів Samsung і Amazon, передає Gizchina. Користувачам будуть доступні короткі вертикальні ролики і довгі горизонтальні відео. Також на платформі виходитимуть передачі та шоу, записані ексклюзивно для X – компанія Ілона Маска вже підписала контракт із колишнім журналістом і ведучим CNN Доном Лемоном.

Поява X на телевізорах дозволила б соцмережі Ілона створити “екосистему контенту” для всіх пристроїв. X також зможе залучити нову аудиторію і приносити гроші за рахунок реклами.

За даними джерела, Ілон Маск не збирається на цьому зупинятися. Мільярдер має намір створити з колишнього Twitter справжній “комбайн”. Так, у соцмережі X планується поява стрімів, як на Twitch, месенджера, як Telegram і форумів, як у Reddit.

Опитані ЗМІ експерти ставляться до задуму Ілона насторожено, оскільки з більшою часткою ймовірності у Маска вийде створити “вбивцю” YouTube та інших платформ. Варто зазначити, що створення телевізійної версії X – не нова ідея. Коли соцмережа ще була “Твіттером”, розробники планували створити ТБ-додаток із блогами і спортивними трансляціями.