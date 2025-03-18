Південна Корея б’є на сполох: хакери атакують виробників дронів

Південнокорейське розвідувальне агентство закликало компанії, що займаються розробкою дронів, посилити кібербезпеку на тлі зростаючих спроб хакерських атак, що підтримуються державами та міжнародними групами. Національна розвідувальна служба (NIS) зробила таку заяву в понеділок, 17 березня, наголосивши на важливості захисту технологій, що використовуються в безпілотних літальних апаратах.

За інформацією NIS, спроби злому спрямовані на проникнення у внутрішні мережі компаній-розробників з метою викрадення даних про технології. Для цього зловмисники використовують методи фішингових атак, а також шукають уразливості в ІТ-системах, які обслуговують ці компанії. Поки що жоден із подібних інцидентів не призвів до витоку критично важливих технологій, проте сам факт кібератак, що продовжуються, підкреслює необхідність більш надійного захисту.

Агентство зазначило, що безпілотні технології тісно пов’язані з оборонною та аерокосмічною промисловістю країни, а їхня компрометація може призвести до серйозних наслідків для національної безпеки. У зв’язку з цим компанії, які працюють у цій сфері, повинні вжити заходів щодо посилення захисту своїх розробок.

NIS провела спільний брифінг із міністерством транспорту, де було рекомендовано створити спеціалізовані системи захисту від атак хакерів. Розвідслужба також висловила готовність співпрацювати з іншими організаціями, щоб допомогти виробникам дронів посилити їхню кібербезпеку.