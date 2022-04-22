Google Messages на Android перегріває смартфони

Якийсь час тому в мережі почали з’являтися скарги користувачів на перегрів смартфонів через програми «Повідомлення» та «Камера» від Google.





З’ясувалося, що проблема полягає в тому, що програма Google Messages має зручну опцію, яка дозволяє швидко робити знімки та ділитися ними. Але оперативність досягається за рахунок постійної роботи камери у фоновому режимі. Це тягне за собою нагрівання смартфона та швидку розрядку акумулятора.

До випуску оновлення, що усуває недоопрацювання, ентузіасти радять закривати Google Messages вручну щоразу після використання.