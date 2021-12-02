Як легко вимкнути або перезавантажити iPhone 12, 11, X, 8, 7

Смартфони Apple вважаються одними з найзручніших у використанні – саме тому їх вибирають багато користувачів. Але навіть у них іноді виникає питання, як вимкнути айфон – при зависанні, відсутності реакції на торкання та неможливості використовувати SIM-карту.





Складнощі часто виникають при зміні старих моделей на новіші. Адже перезапустити айфон оновленої версії або вимкнути його у разі виникнення проблем може бути складніше.

Вимкнення iPhone 7

Найпростіший та інтуїтивно зрозумілий власникам спосіб, як вимкнути айфон, якщо він завис, пропонували старі пристрої. Так, на iPhone з 4 по 7, включаючи різні їх модифікації, для цього слід виконати такі дії:

Натиснути і не відпускати протягом кількох секунд кнопку живлення (Power), яка розташована на торці телефону. Зачекати появи кнопок вимкнення та скасування цієї дії. Натиснути кнопку вимикання пальцем і свайпнути пальцем праворуч. Переконатися в тому, що смартфон перезавантажується — по згаслому екрану та припиненню реакції пристрою на торкання.

Спосіб не тільки простий, а й зручний. Адже після повторного увімкнення айфону всі програми на панелі багатозадачності збережуться. Користувач зможе продовжити працювати або грати з того ж місця, не запускаючи програми знову. Однак методика не підходить для гаджета, для якого варто вимкнути айфон кнопками, виконавши примусове перезавантаження.

Старі смартфони Apple, випущені до iPhone 7, можна було перезавантажити, одночасним натисканням Power та Home. Але клавіша «Додому» у сучасніших пристроїв відсутня. Тому, починаючи з айфона 7, замість Home доведеться затискати кнопку зменшення гучності, розташовану на лівому торці. Для вимикання достатньо тримати фізичні елементи керування затиснутими протягом 5-6 секунд до появи чорного екрана. Після увімкнення всі програми будуть закриті і їх потрібно буде відкривати заново.

Вимкнення айфона 8

Випущена в 2017 році модель iPhone 8 отримала продуктивний процесор та непогану операційну систему. Але перші версії платформи вийшли не надто вдалими та телефони часто зависали. Неточності поступово усунули, але користувачам доводилося часто вимикати телефон.

Найпростіший спосіб — такий, як для моделі 7. На правій бічній панелі натискається клавіша відключення, яку можна затиснути на 5–6 секунд, щоб знеструмити пристрій.

Є в i Phone 8 додаткові способи відключення:

Перехід до розділу «Основні», пошук у списку напису «Вимкнути» та свайп по екрані. Вимкнення відбувається протягом 2-3 секунд. Примусове перезавантаження. На відміну від айфона 7 натискаються 3 клавіші. Спочатку – кнопка збільшення гучності («+»), потім її зменшення («-»), і лише потім – Power.

Перший спосіб відключення підходить у випадках, коли з якоїсь причини припинили працювати фізичні клавіші. Або якщо телефон тимчасово вимкнути, щоб заощадити заряд акумулятора. Другий варіант застосовують, якщо спостерігаються проблеми із сенсором або екраном.

Відключення iPhone X, 11, 12 та 13

В останніх моделях смартфонів Епл кнопку живлення не вдасться використовувати ні для відключення, ні для перезавантаження. Вона отримала інші функції – вимикати екран, викликати Apple Play та голосовий помічник Siri. Тому у нового власника гаджета іноді виникають питання, як вимкнути айфон ХR, X, XS і навіть 12 або 13. Особливо якщо до цього він користувався моделями 7, 7 Plus або більш старими варіантами. Трохи простіше буде користувачеві, що переходить з iPhone 8.

Існує два основних способи, як вимкнути iPhone 11, 10, 12 та 13:

Вимкнення за допомогою налаштувань. Не відрізняється від аналогічного вимкнення для 8-ї версії. У розділі «Основні» вибирається варіант «Вимкнути» та виконується свайп за написом. Вимкнення через меню екстреного дзвінка. Затискається кнопка живлення та будь-яка клавіша гучності. У меню екстреного виклику вибирається перезавантаження. Цей спосіб, як вимкнути айфон 10, підійде для моделей з Face ID, якщо потрібно заощадити час їх розблокування.

Перший метод спрацює лише у тому випадку, коли смартфон продовжує нормально працювати. Але якщо пристрій чомусь завис, єдиним способом, як вимкнути айфон 12, 10, 11 або 13, стає другий варіант. Якщо виникли проблеми в роботі фізичних кнопок або припиняє реагувати на торкання екрана, доведеться скористатися іншими методиками.

Що робити, якщо не працюють фізичні кнопки

Іноді в смартфонах Apple можуть припиняти нормально працювати механічні кнопки. Для вирішення проблеми рано чи пізно доведеться звернутися до сервісного центру. Але якщо потрібно перезавантажити пристрій, є способи, як вимкнути айфон без кнопки – підходить для будь-яких моделей, починаючи з 5S. Для цього доведеться скористатися функцією AssistiveTouch, призначеною для керування телефоном жестами.

Для вирішення проблеми слід виконати такі дії:

Перейти до налаштувань телефону. Знайти пункт «Універсальний доступ» та перейти до розділу «Дотик» – AssistiveTouch. Увімкнути режим, перевівши повзунок у активне положення. Відкрити меню функції та вибрати “Апарат”. Затиснути та утримувати напис «Заблокувати екран», дочекавшись появи двох кнопок. Вибрати вимкнення пристрою.

Якщо кнопки айфона припинили працювати через збій програмного забезпечення, то увімкнути мобільний пристрій після вимкнення можна буде звичайним способом – натисканням кнопки живлення. Але якщо поломка механічна, iPhone не увімкнеться.

Користувачеві знадобиться кабель, за допомогою якого телефон підключають до зарядного пристрою, комп’ютера або зовнішнього акумулятора. З’єднання шнура з телефоном та роз’ємом USB на ПК, адаптері або павербанку автоматично увімкне iPhone.

Відключення iPhone з сенсором, що вийшов з ладу

Якщо кнопки продовжують працювати, власник iPhone 7, 7 Plus, 8 і більш старих моделей легко вимкне або перезавантажить пристрій клавішами – навіть при непрацюючому екрані. У сучасних телефонів Apple вимкнення все-таки вимагає використання дисплея, навіть якщо для цього достатньо лише одного натискання. Тому спосіб, як вимкнути айфон 12 Про, X, 11 або 13 має свої особливості:

Якщо частково розбитий екран продовжує сприймати торкання, варто натиснути потрібну комбінацію (живлення та одну з клавіш гучності) і спробувати провести пальцями в іншій частині дисплея. Трохи вище чи нижче напису, у місці, де скло залишилося непошкодженим.

На повністю розбитому екрані також можна спробувати вимкнути телефон торканням. Є ймовірність, що сенсор продовжує працювати, і вдасться виконати сліпе відключення – провести пальцем не по дисплею, а по розташованій нижче частині передньої панелі.

Якщо відключити телефон свайпами по пошкодженій області не вдалося або повністю вийшов з ладу саме сенсор, а не екран, пристрій не зможе відповісти на дії користувача. Залишиться лише два варіанти. Перший — почекати, доки сяде акумулятор. Другий — відразу звернутися в сервіс, тим більше, що обійтися без звернення до майстрів за наявності інших поломок все одно не вдасться.