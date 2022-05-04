Ілон Маск дав дві прості поради для правильних інвестицій

Дедалі більше сучасних людей цікавляться фінансовими інвестиціями. Ну а хто може краще розбиратися в цій темі, якщо не найбагатша людина у світі, яка зробила свій статок на грамотних грошових вкладеннях? Ілон Маск після численних прохань від аудиторії у Twitter поділився парою простих порад про те, як правильно інвестувати.





Перша порада глави Tesla та SpaceX: купити акції кількох компаній, у товари та послуги яких особисто ви вірите.

Друга порада: продавати акції тих компаній, товари та послуги яких перестали вас задовольняти і стають лише гіршими. Не варто панікувати та зливати все, коли ринок падає. Наприкінці твіту Маск додав: «Ці поради послужать вам хорошу службу у довгостроковій перспективі».