Як отримати MIUI 12.5 на смартфон Xiaomi раніше за інших – покрокове керівництво

Члени співтовариства Xiaomi поділилися з іншими користувачами смартфонів фірми цікавою можливістю – можна примусово завантажити оновлення MIUI 12.5 до того, як воно в автоматичному режимі встановиться самостійно. Однак робити це рекомендується тільки досвідченим користувачам, які не бояться багів і помилок.





Закачуємо оновлення через налаштування

Варто зауважити, що в ситуації з MIUI 12.5 спостерігається дуже велика плутанина – прошивка вкрай нестабільна, що породжує безліч проблем для розробників. Однак це не привід відмовлятися від розширеного функціоналу, якщо ви не боїтеся складнощів. Через плутанину багато користувачів телефонів Xiaomi скаржаться на те, що оновлення їм не надходить, але цю проблему можна вирішити, скачавши апдейт вручну через меню налаштувань. Робиться це в такий спосіб:

включаємо в опціях пункт «Отримувати актуальні оновлення», якщо він вимкнений;

переходимо в меню налаштувань смартфона і вибираємо пункт «Про телефон»;

в правій частині екрана відобразиться версія прошивки, яка у вас встановлена, потрібно натиснути на неї;

в правій верхній частині дисплея з’явиться значок з трьома крапками, тапніть на нього;

на екрані з’явиться опція «Оновити настройки», потрібно її активувати, щоб оновлення прошивки встановилося.

Перед тим, як зробити процедуру, варто пам’ятати, що практично кожне оновлення MIUI 12.5 супроводжується купою помилок і недоробок. Тому ви повинні бути морально готові до того, що станете безкоштовним тестувальником, прориваючись крізь баги і глюки. Це стосується навіть тих версій, на яких розробники вже навісили ярлик «Stable».