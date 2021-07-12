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Власники смартфонів Xiaomi зіткнулися з новою проблемою MIUI

12.07.2021
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З моменту запуску MIUI 12 для смартфонів Xiaomi були неоднозначні відгуки щодо інтерфейсу і його дизайну. З серйозними змінами в центрі управління він повинен був стати важливою частиною оновлення, де могло з’явитися більшість помилок.


Користувачі смартфонів Xiaomi і Poco скаржаться на нову проблему в прошивці MIUI 12, яка полягає в пригальмовуванні при виклику центру управління.

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Спочатку Xiaomi заявила, що це сталося через нові анімації, які були додані в MIUI 12, а також спробувала вирішити проблему. Компанія випустила оновлення, яке усувало розмиття при анімації, однак проблема повністю так і не зникла. Власники смартфонів продовжують повідомляти, що вони стикаються з пригальмовування при відкритті центру управління.

Більш того, в ході триваючих спроб Xiaomi вирішити проблему з пригальмовуванням додався більш серйозний баг, який полягав в зависанні центру управління. Крім того, з виходом версії MIUI 12.1.2 користувачі звернули увагу на те, що іноді при зависанні відбувається перемикання на режим з великою кількістю кольорів.

У відповідь на це повідомлення модератор спільноти Xiaomi заявив, що компанія в курсі даних проблем і працює над їх вирішенням.

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12.07.2021
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