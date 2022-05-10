Стало відомо, які бонуси отримають власники платної версії Telegram

Ви, напевно, вже чули про плани Павла Дурова запустити Telegram Premium. Це платна передплата на месенджер, яка трохи розширює його функціонал. Сьогодні став відомим досить великий список привілеїв, які отримають користувачі з платною підпискою:





Спеціальний значок біля імені.

Повноекранні стікери.

Збільшення кількості каналів і супергруп, у яких може бути користувач, з 500 до 1000.

200 чатів в одній папці замість стандартних 100.

Збільшення кількості папок із 10 до 20.

10 закріплених чатів замість 5 та 200 закріплених повідомлень у листуванні замість 100.

20 публічних посилань для каналів та супергруп замість 10.

10 вибраних стікерів замість 5.

Як ви бачите, нічого кардинального передплата не дає, тому прості користувачі навряд чи почуватимуться ущемленими порівняно з тими, хто оплатив Premium. Ймовірно, це не остаточний список платних бонусів, тому будемо ретельно стежити за новинами на цю тему.