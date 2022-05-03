У Telegram додадуть платну передплату Premium

Монетизація месенджера Telegram набирає обертів. Спочатку в додаток додали рекламу. А у найближчому майбутньому користувачі зможуть обрати преміальну передплату. У чому сенс Telegram Premium?





Згадка Premium виявлена ​​у бета-версії Telegram 8.7.2. Поки що лише для пристроїв під керуванням операційної системи iOS. Активація передплати на даний момент недоступна.

Але деяка інформація про неї вже є. Так, наприклад, преміальним передплатникам запропонують велику колекцію унікальних стікерів, ексклюзивних реакцій та фірмових наклейок. Преміальні передплатники зможуть розсилати анімовані стікери на весь екран. Щось ще? Напевно. Але інформації наразі немає. Представники Telegram на запитання щодо Premium не відповідають. Вартість передплати також тримається у секреті. Але навряд чи вона виявиться дорогою.

До речі, розвиток монетизації в Telegram анонсував сам Павло Дуров, творець месенджера ще позаминулого року. Тоді він заявив, що Telegram не зможе існувати, якщо не почне давати дохід.