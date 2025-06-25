Microsoft назвала умову продовження підтримки Windows 10
Компанія Microsoft анонсувала розширену програму безкоштовної підтримки Windows 10. Ще цілий рік після виходу ОС «на пенсію» її користувачі «десятки» зможуть отримувати оновлення безпеки, не заплативши ні копійки — але тільки при виконанні певної умови.
Для продовження терміну «життя» ОС потрібно синхронізувати дані своїх налаштувань ПК з хмарою через обліковий запис Microsoft, використовуючи новий додаток Windows Backup. Зарубіжні користувачі в якості альтернативи можуть витратити 1000 балів бонусної програми Microsoft Rewards . Якщо не зробити ні того, ні іншого, оновлення відключаться, або за них доведеться заплатити $30 в рамках програми ESU.
Раніше оголошена дата закінчення підтримки Windows 10 залишається незмінною (14 жовтня 2025 року), але виконання однієї з зазначених вище умов продовжить її до жовтня 2026-го.
На думку профільних ЗМІ, використання Windows Backup, імовірно, має полегшити перехід на Windows 11, коли все-таки настане час. Хоча компанія і надала додатковий рік користувачам «десятки», її мета, як і раніше, полягає в тому, щоб в кінцевому підсумку перевести всіх на Windows 11.
Підприємства, школи та інші організації зможуть отримувати оновлення тільки за програмою ESU протягом трьох років. Рік безкоштовних оновлень поширюється лише на споживчі ПК.