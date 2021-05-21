Експерти розповіли, як очистити смартфон від додатків, що витрачають заряд і оперативну пам’ять

Якщо на вашому смартфоні Xiaomi не надто велика кількість оперативної пам’яті, ви зможете виправити ситуацію відключивши кілька непотрібних системних додатків, про які ми розповімо в цій статті.





Почати хотілося б з того, що після виходу статті про відключення «LocationServices» – додатка, що займав близько 250 Мб оперативної пам’яті, багато власників смартфонів під управлінням процесорів MTK, написали нам, що не можуть знайти його на своїх девайсах.

Це абсолютно нормально, адже «LocationServices» це служба від Qualcomm, але в смартфонах з процесорами MediaTek, є подібна, ще більш «ненажерлива» служба.

Якщо ви зайдете в «Налаштування» -> Програми -> Всі програми -> Увімкнете показ всіх додатків -> наберете в пошуку «LPPe», то побачите додаток «LPPe Service», який займає в пам’яті приблизно 50 Мб, а оперативної витрачає і зовсім близько 350 Мб, на додачу до всього, використовує мобільний інтернет і розряджає батарею смартфона.

Він відповідає за доступ до протоколу LPPe, який використовується з 2017 року, в тому числі операторами мобільного зв’язку, для визначення місця розташування. Крім іншого, цей додаток володіє величезним списком дозволів на доступ до практично всіх компонентів смартфона.

Після його відключення, ніяких збоїв в навігаторі, програмі «Карти» і вже тим більше в роботі смартфона, виявлено не було, тому якщо у вас смартфон з чіпом MTK, можете наслідувати нашому прикладу і відключити його за допомогою програми ADB App Control.

Крім цього, для всіх власників смартфонів Xiaomi (незалежно від виробника процесора) бажаючих очистити системи своїх “трудових лопат”, у нас заготовлено цілих п’ять додатків, що не несуть ніякого корисного функціоналу.

Спочатку вони були додані в систему Android, для персоналізації інтерфейсу, але оскільки наші гаджети працюють під управлінням MIUI, зовнішній вигляд Android нас не стосується взагалі ніяким чином.

Перейшовши до списку всіх системних додатків, введіть в пошуковому рядку слово «Rounded», після чого ви побачите кілька однакових додатків. Всі вони покликані змінювати стиль відображення значків на смартфоні з «чистим Android» і як ми сказали раніше, для нас з вами абсолютно марні.

Тому без роздумів відключаємо їх в знайомому вам додатку. Імена пакетів всіх перерахованих у статті додатків: