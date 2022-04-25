MIUI 13.5: Що додадуть та які смартфони оновлять?

Проміжні версії MIUI стають звичною справою для Xiaomi, адже це відмінна можливість виправити помилки оптимізації з Android і додати налаштування в глобальні версії прошивки.





Обійдемося без традиційних (вже) покращень продуктивності та оптимізації системи, і відразу перейдемо до змін, які можна буде побачити на екрані смартфона.

Ще до релізу MIUI 13 представники компанії розповідали про новий режим управління однією рукою, який давно вимагав доопрацювання. Крім звичного свайпу вниз (який зсуває інтерфейс), Xiaomi додають у всі ключові програми нове оформлення меню.

Тепер воно розташовується по центру в маленькому вікні, а не розтягнуте на весь екран, що значно полегшує управління на “лопатах”.

Також були переглянуті деякі меню з Налаштувань, наприклад розділ для перемикання частоти роботи екрана, включатиме можливість вибрати адаптивне регулювання (якщо смартфон підтримує).

А так звані плаваючі вікна, у меню недавніх програм будуть відображатися як окрема вкладка. Зараз подібний вигляд є на деяких версіях “Робочого столу MIUI”.

Деякі віджети будуть додані до регіональних версій MIUI. Так само в систему більшості смартфонів Xiaomi буде додано нову можливість поділитися інтернет-з’єднанням.

Але головною зміною, яка легко може зробити MIUI 13.5 чи не найкращою версією, ми вважаємо доопрацювання спрацювання датчика наближення, адже для користувачів багатьох гаджетів це є одним з головних мінусів MIUI.

Які смартфони матимуть оновлення

З моменту публікації попереднього списку на форумах було опубліковано ще кілька моделей, які можуть претендувати на нову версію MIUI.

Таким чином, список (на сьогоднішній день) виглядає так:

Єдине, що дивує, це присутність Redmi Note 8 (2021), адже його характеристики явно поступаються флагманським смартфонам минулих років, а значить теоретично їх теж можна було оновити, якби не маркетинг звичайно ж.