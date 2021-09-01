Softnews

Microsoft назвала дату релізу Windows 11

01.09.2021
Менше хвилини

Microsoft назвала дату релізу операційної системи Windows 11. Вона стане доступна для користувачів в якості безкоштовного оновлення з 5 жовтня, пише видання The Verge .


Відзначається, що оновлення будуть розсилати поетапно. Спочатку його отримають новітні пристрої, а потім його розгорнуть для всіх інших девайсів, які підходять по системним вимогам для нової операційної системи.

Новини по темі

Нову ОС від Microsoft на сумісних пристроях можна буде скачати через центр оновлення. У всіх інших випадках користувачам потрібно буде завантажити образ операційної системи через офіційний сайт компанії. Підтримка Windows 10 – поточної ОС від Microsoft – триватиме ще чотири роки, до 14 жовтня 2025 року.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
01.09.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Google Chrome

Експерт перерахував причини відмовитися від браузера Google Chrome

01.09.2021

Що таке VPN та як цю технологію правильно налаштувати в смартфоні

01.09.2021
пам'ять

Стало відомо, як можна легко звільнити і очистити пам’ять смартфона

31.08.2021

Компания Xiaomi назвала смартфоны, которые не получат обновление Android 12

31.08.2021
Back to top button