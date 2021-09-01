Microsoft назвала дату релізу Windows 11

Microsoft назвала дату релізу операційної системи Windows 11. Вона стане доступна для користувачів в якості безкоштовного оновлення з 5 жовтня, пише видання The Verge .





Відзначається, що оновлення будуть розсилати поетапно. Спочатку його отримають новітні пристрої, а потім його розгорнуть для всіх інших девайсів, які підходять по системним вимогам для нової операційної системи.

Нову ОС від Microsoft на сумісних пристроях можна буде скачати через центр оновлення. У всіх інших випадках користувачам потрібно буде завантажити образ операційної системи через офіційний сайт компанії. Підтримка Windows 10 – поточної ОС від Microsoft – триватиме ще чотири роки, до 14 жовтня 2025 року.