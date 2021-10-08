Як швидко почистити кеш і звільнити пам’ять на смартфонах Xiaomi

Проблема нестачі пам’яті в бюджетних смартфонах стоїть гостро – навіть 64 ГБ часом виявляється недостатньо. Щоб не засмічувати сховище, потрібно регулярно чистити кеш. На смартфонах Xiaomi раніше це робилося натисненням однієї кнопки, але після оновлення до MIUI 12 опцію швидкого очищення кешу з системи чомусь прибрали.





Виявилося, що функція нікуди не поділася, а розробники її просто сховали. Розповідаємо, куди.

Перше, що знадобиться – будь-який додаток з доступом до Activity. Ми використовуємо перевірений Activity Launcher, він безкоштовний і є в Google Play. Ось посилання . Качаємо прогу і даємо їй всі дозволи. При вході ви побачите список встановлених додатків, потрібно знайти підпункт «Сховище». Після цього відкриється такий же розділ «Сховища», який був в MIUI 11. У самому низу є вкладка «Дані кешу». Ідемо туди і підтверджуємо очистку у спливаючому меню.

Якщо все зробили правильно, ви звільните на своєму телефоні пару вільних гігабайт пам’яті, а то і більше.

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