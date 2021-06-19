Як зробити смартфони Xiaomi більш безпечними: встановлюємо оновлення та видаляємо непотрібні китайські сервіси

Компанія Xiaomi дуже рідко кардинально змінює стандартні програми для своїх смартфонів, але коли це відбувається, розумієш як недосконала була попередня версія зі звичним інтерфейсом.





Не станемо відкладати справу в довгий ящик і відразу розповімо вам про зміни в останній бета-версії оновленого додатка «Безпека», про те як встановити її на ваш смартфон, а так само про приховані китайські сервіси, які витрачають заряд акумулятора і мобільний інтернет.

Що змінилося?

По-перше, був повністю перероблений дизайн, тепер не потрібно плутатися в налаштуваннях смартфона, намагаючись знайти той чи інший пункт. Всі дії і функції, пов’язані з безпекою, очищення та перевірці вашого гаджета, зібрані в одному місці і розбиті по зручним категоріями:

Захист смартфона

Персональна безпеку

Різні варіанти сканування

Безпека платежів

По-друге, був доопрацьований так званий «Розумний віджет», який підлаштовує додатки на робочому столі в залежності від частоти використання і часу доби, поступово навчаючись в процесі використання.

За нашими особистими відчуттями, рекомендації стали ще більш точними і пропонують саме ті програми які нам потрібні в даний момент.

Як встановити?

В кінці статті вас чекатиме посилання на завантаження оновлення. Після встановлення, заходите в додаток «Запуск Activity» (потрібно для активації прихованих налаштувань, посилання на Play Market залишимо нижче) і копіюєте в пошуковий рядок – com.miui.permcenter.settings.SecurityProtectionActivity

Бачите перед собою потрібний рядок і просто натискаєте на нього, після чого потрапляєте в новий «Безпека».

Для того щоб розмістити ярлик нової версії прямо на робочому столі, натискаєте на значок «Запуск Activity» -> Про програму -> Інші дозволи -> Ярлики робочого столу

Потім повертаєтеся в додаток і знову знаходите потрібний рядок, після чого робите на ньому довге натискання і вибираєте «Створити ярлик». Готово!

Тепер значок нової версії додатка чекає вас на робочому столі.

Відключаємо приховані китайські сервіси

Але навіть якщо ви вирішите не оновлюватися на нову версію безпеки MIUI (наприклад через те що українська мова поки відсутня), нам все одно є чим вас здивувати. Заходьте в «Запуск Activity» і впишіть в пошуковому рядку слово – security.

Знаходьте розділ «Безпека» -> гортайте в самий низ і бачите два пункти з китайськими ієрогліфами в назві.

Заходьте в кожен з цих пунктів і відключайте всі активності, які не несуть абсолютно ніякої користі за межами Китаю, а скоріше навпаки, витрачають мобільний інтернет, оперативну пам’ять, а значить і заряд акумулятора.

завантажити «Запуск Activity» з Play Market