Samsung поставила хрест одразу на 4 смартфонах

Компанія Samsung розширила список пристроїв, термін підтримки яких офіційно завершився — вони більше не отримуватимуть оновлень прошивки. Цього разу «на пенсію» відправилися чотири моделі середнього цінового сегмента в рамках серій Galaxy A, Galaxy F і Galaxy M.

Починаючи з серпня 2025 року компанія припиняє випуск оновлень для моделей Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32 і Galaxy M42 5G. Всі чотири пристрої були випущені в 2021-му і вже отримали обіцяні два номерних апдейта ОС і патчі безпеки.

За неофіційними даними, наступними в список End of life (EOL) потраплять фірмові смартфони, які знаходяться на ринку вже четвертий рік — такі, як Galaxy A32 або A33. Як правило, вендори рекомендують власникам таких пристроїв придбати новий смартфон з актуальним терміном програмної підтримки.