Тепер жодних карток чи смартфонів: ПриватБанк запровадив інноваційний спосіб оплати

Напевно кожен з нас бодай раз забував взяти з собою у магазин гаманець чи телефон і згадував про це лише на касі. Тоді у Вас напевне не залишалося іншого виходу, ніж розкласти всі покупки по місцях та вирушити додому. Однак ПриватБанк подбав, щоб з його клієнтами такого більше не траплялося. Нова система оплати не потребує ані фізичної карти, ані навіть віртуальної в телефоні.

Яку систему оплати запровадив ПриватБанк?

Нещодавно ПриватБанк у співпраці з мережею Аврора запровадив новий суперсучасний спосіб оплати. За допомогою біометричної технології під назвою FacePay клієнт може оплатити покупки буквально своїм обличчям. Все, що потрібно – це наявність у магазині Android POS-терміналу.

Як оплатити покупки за допомогою FacePay?

Щоб заплатити за обрані товари, використовуючи технологію FacePay, потрібно виконати кілька простих кроків:

Поглянути у камеру термінала та зачекати кілька секунд, доки він розпізнає Ваше обличчя. Ввести PIN-код від своєї банківської карти.

Останній крок є надважливим, адже він є свого роду гарантією безпечної оплати. Таким чином ніхто не зможе обдурити систему, скориставшись Вашою картою.

Як підключити оплату за допомогою FacePay?

Щоб мати можливість оплачувати покупки за допомогою технології розпізнавання обличчя, її потрібно попередньо підключити у Приват24. У ПриватБанку детально пояснили, як це зробити:

Запустіть застосунок Приват24. Перейдіть до розділу «Профіль». Зайдіть у «Параметри». Оберіть пункт «Платіжні налаштування». Виберіть карту для оплати. Активуйте FacePay. Зробіть 3 чіткі фото обличчя. Збережіть виконані зміни.

Ось і все. Тепер ви можете не хвилюватися, що забудете вдома телефон чи гаманець. Адже головний носій Ваших особових даних завжди з Вами. Тож, потрапивши до магазину Аврора, ви точно не вийдете звідти з порожніми руками.