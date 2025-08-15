Galaxy Buds 3 FE від Samusng будуть працювати до 40 годин

Майбутні навушники Samsung Galaxy Buds 3 FE стануть найдоступнішою моделлю лінійки Fan Edition, а їх анонс відбудеться у вересні. Про це заявили відразу кілька інсайдерів.

Гарнітура отримає компактний дизайн із силіконовими амбушюрами та зарядним футляром із прозорою кришкою. Згідно з витоками, анонс відбудеться 5 вересня на виставці IFA 2025 в Берліні, де також покажуть Galaxy S25 FE і планшети серії Galaxy Tab S11. У мережі вже з’явилися рендери в матово-чорному кольорі.

Кожен навушник оснащений акумулятором ємністю 200 мАг, а кейс — батареєю на 900 мАг. Це дозволить відтворювати музику більше 12 годин без увімкненого шумодава, а з підзарядкою від кейса загальний час автономної роботи перевищить 40 годин.

Galaxy Buds 3 FE розраховані на користувачів, яким потрібен доступний спосіб підключення до екосистеми Samsung.