Теперь никаких карт или смартфонов: ПриватБанк ввел инновационный способ оплаты

Наверное, каждый из нас хотя бы раз забывал взять с собой в магазин кошелек или телефон и вспоминал об этом только на кассе. Тогда у Вас наверняка не оставалось иного выхода, чем разложить все покупки по местам и отправиться домой. Однако ПриватБанк позаботился, чтобы с его клиентами такого больше не случалось. Новая система оплаты не нуждается ни в физической карте, ни даже на виртуальной в телефоне.

Какую систему оплаты внедрил ПриватБанк?

Недавно ПриватБанк в сотрудничестве с сетью Аврора ввел новый суперсовременный способ оплаты. Посредством биометрической технологии под названием FacePay клиент может оплатить покупки буквально своим лицом. Все, что нужно – это наличие в магазине Android POS-терминала.

Как оплатить покупки с помощью FacePay?

Чтобы заплатить за выбранные товары, используя технологию FacePay, нужно выполнить несколько простых шагов:

Взглянуть в камеру терминала и подождать несколько секунд, пока он не распознает Ваше лицо. Ввести PIN-код от банковской карты.

Последний шаг является очень важным, ведь он является своего рода гарантией безопасной оплаты. Таким образом, никто не сможет обмануть систему, воспользовавшись Вашей картой.

Как подключить оплату с помощью FacePay?

Чтобы оплачивать покупки с помощью технологии распознавания лица, ее нужно предварительно подключить в Приват24. В ПриватБанке подробно объяснили, как это сделать:

Запустите Приват24. Выделите раздел «Профиль». Зайдите в «Параметры». Выберите «Платежные настройки». Выберите карту для оплаты. Активируйте FacePay. Сделайте 3 четких фото лица. Сохраните выполненные изменения.

Вот и все. Теперь вы можете не беспокоиться, что забудете дома телефон или кошелек. Ведь главный носитель Ваших персональных данных всегда с Вами. Итак, попав в магазин Аврора, вы точно не выйдете оттуда с пустыми руками.