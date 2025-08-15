Теперь никаких карт или смартфонов: ПриватБанк ввел инновационный способ оплаты
Чтобы оплатить покупки, достаточно просто взглянуть в камеру и ввести PIN-код от своей карты.
Наверное, каждый из нас хотя бы раз забывал взять с собой в магазин кошелек или телефон и вспоминал об этом только на кассе. Тогда у Вас наверняка не оставалось иного выхода, чем разложить все покупки по местам и отправиться домой. Однако ПриватБанк позаботился, чтобы с его клиентами такого больше не случалось. Новая система оплаты не нуждается ни в физической карте, ни даже на виртуальной в телефоне.
Какую систему оплаты внедрил ПриватБанк?
Недавно ПриватБанк в сотрудничестве с сетью Аврора ввел новый суперсовременный способ оплаты. Посредством биометрической технологии под названием FacePay клиент может оплатить покупки буквально своим лицом. Все, что нужно – это наличие в магазине Android POS-терминала.
Как оплатить покупки с помощью FacePay?
Чтобы заплатить за выбранные товары, используя технологию FacePay, нужно выполнить несколько простых шагов:
- Взглянуть в камеру терминала и подождать несколько секунд, пока он не распознает Ваше лицо.
- Ввести PIN-код от банковской карты.
Последний шаг является очень важным, ведь он является своего рода гарантией безопасной оплаты. Таким образом, никто не сможет обмануть систему, воспользовавшись Вашей картой.
Как подключить оплату с помощью FacePay?
Чтобы оплачивать покупки с помощью технологии распознавания лица, ее нужно предварительно подключить в Приват24. В ПриватБанке подробно объяснили, как это сделать:
- Запустите Приват24.
- Выделите раздел «Профиль».
- Зайдите в «Параметры».
- Выберите «Платежные настройки».
- Выберите карту для оплаты.
- Активируйте FacePay.
- Сделайте 3 четких фото лица.
- Сохраните выполненные изменения.
Вот и все. Теперь вы можете не беспокоиться, что забудете дома телефон или кошелек. Ведь главный носитель Ваших персональных данных всегда с Вами. Итак, попав в магазин Аврора, вы точно не выйдете оттуда с пустыми руками.