Соціальні виплати без довгої реєстрації та черг: у Дія почали тестування нової послуги
Наразі оформити новий вид допомоги через державний застосунок зможе лише 1000 осіб.
В Дія запустили тестову версію нової цифрової послуги «Базова соціальна допомога». З її допомогою українці зможуть швидко та зручно реєструватись на отримання державних виплат. При цьому їм не доведеться проходити бюрократичне пекло, збираючи цілу низку документів та вистоюючи довжелезні черги у соціальній службі.
Що таке базова соціальна допомога?
Базова соціальна допомога – це новий вид щомісячної виплати для малозабезпечених громадян. Запроваджена 1 липня 2025 року, базова соціальна допомога призначена для українців, що вже отримують певні види соціальних виплат. Розмір допомоги визначається індивідуально для кожного заявника в залежності від складу його сім’ї та доходу.
Як нова послуга від Дія полегшить отримання виплат?
Нова послуга, яку днями запустили у державному застосунку Дія, значно полегшить життя потенційним отримувачам базової соціальної допомоги. Зокрема їм стане значно простіше:
- подати заявку на виплати;
- надати всі необхідні документи;
- отримувати кошти.
Все це можна буде зробити онлайн, без відвідування соціальної служби та проходження цілої низки бюрократичних процедур.
Хто може взяти участь у бета-тестуванні нового сервісу?
Послугу «Базова соціальна допомога», що зараз проходить етап бета-тестування, зможе випробувати обмежена кількість громадян. Загалом така можливість буде лише у 1000 осіб. Щоб спробувати на собі тестову версію нового сервісу, потрібно відповідати певним вимогам. А саме:
- мати власний обліковий запис у Дія;
- ідентифікаційний код;
- активований Дія.Підпис;
- Дія.Картку;
- бути чинним отримувачем одного з видів соціальної допомоги.
Наразі до тестування пробної версії послуги допускають лише отримувачів таких видів допомоги:
- допомога малозабезпеченим родинам;
- виплати на дітей матерям-одиначкам;
- тимчасова допомога дітям, батьки яких не платять аліментів, не мають такої змоги або їх не вдається розшукати.
Крім того учасником тестування можуть стати лише особи із доходом до 4 500 грн на кожного члена родини.