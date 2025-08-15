Новини

Соціальні виплати без довгої реєстрації та черг: у Дія почали тестування нової послуги

Наразі оформити новий вид допомоги через державний застосунок зможе лише 1000 осіб.

Дайнеко Наталія15.08.2025

В Дія запустили тестову версію нової цифрової послуги «Базова соціальна допомога». З її допомогою українці зможуть швидко та зручно реєструватись на отримання державних виплат. При цьому їм не доведеться проходити бюрократичне пекло, збираючи цілу низку документів та вистоюючи довжелезні черги у соціальній службі.

Що таке базова соціальна допомога?

Базова соціальна допомога – це новий вид щомісячної виплати для малозабезпечених громадян. Запроваджена 1 липня 2025 року, базова соціальна допомога призначена для українців, що вже отримують певні види соціальних виплат. Розмір допомоги визначається індивідуально для кожного заявника в залежності від складу його сім’ї та доходу.

В тему

Як нова послуга від Дія полегшить отримання виплат?

Нова послуга, яку днями запустили у державному застосунку Дія, значно полегшить життя потенційним отримувачам базової соціальної допомоги. Зокрема їм стане значно простіше:

  • подати заявку на виплати;
  • надати всі необхідні документи;
  • отримувати кошти.

Все це можна буде зробити онлайн, без відвідування соціальної служби та проходження цілої низки бюрократичних процедур.

Хто може взяти участь у бета-тестуванні нового сервісу?

Послугу «Базова соціальна допомога», що зараз проходить етап бета-тестування, зможе випробувати обмежена кількість громадян. Загалом така можливість буде лише у 1000 осіб. Щоб спробувати на собі тестову версію нового сервісу, потрібно відповідати певним вимогам. А саме:

  • мати власний обліковий запис у Дія;
  • ідентифікаційний код;
  • активований Дія.Підпис;
  • Дія.Картку;
  • бути чинним отримувачем одного з видів соціальної допомоги.

Наразі до тестування пробної версії послуги допускають лише отримувачів таких видів допомоги:

  • допомога малозабезпеченим родинам;
  • виплати на дітей матерям-одиначкам;
  • тимчасова допомога дітям, батьки яких не платять аліментів, не мають такої змоги або їх не вдається розшукати.

Крім того учасником тестування можуть стати лише особи із доходом до 4 500 грн на кожного члена родини.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Дайнеко Наталія15.08.2025
Back to top button