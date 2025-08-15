Социальные выплаты без долгой регистрации и очередей: в Дия начали тестирование новой услуги

В Дия запустили тестовую версию новой цифровой услуги «Базовая социальная помощь». С ее помощью украинцы смогут быстро и удобно зарегистрироваться на получение государственных выплат. При этом им не придется проходить бюрократический ад, собирая целый ряд документов и выстаивая длинные очереди в социальной службе.

Что такое базовая социальная помощь?

Базовая социальная помощь – это новый вид ежемесячной выплаты малообеспеченным гражданам. Введенная 1 июля 2025 года базовая социальная помощь предназначена для украинцев, уже получающих определенные виды социальных выплат. Размер пособия определяется индивидуально для каждого заявителя в зависимости от состава его семьи и дохода.

Как новая услуга от Дия облегчит получение выплат?

Новая услуга, которую на днях запустили в государственном приложении Дия, значительно облегчит жизнь потенциальным получателям базовой социальной помощи. В частности, им станет гораздо проще:

подать заявку на выплаты;

предоставить все необходимые документы;

получать денежные средства.

Все это можно будет сделать онлайн без посещения социальной службы и прохождения целого ряда бюрократических процедур.

Кто может принять участие в бета-тестировании нового сервиса?

Услугу «Базовая социальная помощь», которая проходит этап бета-тестирования, сможет опробовать ограниченное количество граждан. В общей сложности такая возможность будет только у 1000 человек. Чтобы попробовать тестовую версию нового сервиса, нужно соответствовать определенным требованиям. А именно:

иметь собственную учетную запись в Дия;

идентификационный код;

активированную Дия.Подпись;

Дия.Карту;

быть действующим получателем одного из видов социальной помощи.

К тестированию пробной версии услуги допускают только получателей таких видов помощи:

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты на детей матерям-одиночкам;

временная помощь детям, родители которых не платят алиментов, не имеют такой возможности или их не удается разыскать.

Кроме того, участником тестирования могут стать только лица с доходом до 4 500 грн на каждого члена семьи.