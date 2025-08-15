В «Армію відновлення» дозволили «призивати» пенсіонерів: що потрібно робити та яка оплата

Днями уряд остаточно затвердив право пенсіонерів віком до 70 років долучатися до «Армії відновлення». Ба більше, учасникам проекту, що передбачає виконання суспільно корисних робіт на прифронтових територіях, пообіцяли досить високу оплату. Щоправда існують певні обмеження, через які далеко не кожен пенсіонер зможе потрапити до «Армії відновлення».

Яку оплату запропонували найстаршим учасникам «Армії відновлення»?

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пенсіонерам, що долучаться до «Армії відновлення» платитимуть за підвищеною ставкою. Їм пообіцяли оплату в розмірі від 1,5 до 2 мінімальних зарплат. Тобто за участь у суспільно корисних роботах в рамках проекту пенсіонерам платитимуть від 12 000 до 16 000 грн в місяць. Звісно, з відрахуванням податків ця сума трохи зменшиться – до 9 240 та 12 320 грн відповідно.

Хто з пенсіонерів зможе долучитись до проекту?

Мельничук також зауважив, що для потенційних учасників проекту пенсійного віку уряд встановив низку обмежень. А саме:

вік до 70 років;

відсутність медичних протипоказань.

Таким чином до «Армії відновлення» не зможуть долучитися пенсіонери, що не підходять за віком або мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Що потрібно робити у «Армії відновлення»?

Учасників «Армії відновлення» залучають до виконання суспільно корисних робіт у восьми прифронтових областях: Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській. Мова про такі види робіт:

розбір завалів, розчищення залізничних та автошляхів, відновлення житлових будинків;

розвантаження, сортування та доставка гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг ВПО та громадянам, що постраждали внаслідок бойових дій;

допоміжні роботи, спрямовані на закриття потреб ЗСУ;

облаштування та зміцнення різного роду фортифікацій та блокпостів;

зміцнення дамб та зведення захисних споруд.

Оплата праці всіх учасників проекту «Армія відновлення» здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Однак залучення пенсіонерів передбачає збільшення витрат бюджету на суму близько 44 млн. грн. Проте на думку уряду такий крок був необхідним, адже на прифронтових територіях зараз катастрофічно не вистачає робочих рук.