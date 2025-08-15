В «Армию восстановления» разрешили «призывать» пенсионеров: что нужно делать и какая оплата

На днях правительство окончательно утвердило право пенсионеров в возрасте до 70 лет присоединяться к «Армии восстановления». Более того, участникам проекта, предусматривающего выполнение общественно полезных работ на прифронтовых территориях, пообещали достаточно высокую оплату. Правда, существуют определенные ограничения, из-за которых далеко не каждый пенсионер сможет попасть в «Армию восстановления».

Какую оплату предложили самым старшим участникам «Армии восстановления»?

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пенсионерам, которые присоединятся к «Армии восстановления», будут платить по повышенной ставке. Им пообещали оплату в размере от 1,5 до 2 минимальных зарплат. То есть, за участие в общественно полезных работах в рамках проекта пенсионерам будут платить от 12 000 до 16 000 грн в месяц. Конечно, за вычетом налогов эта сумма несколько уменьшится – до 9 240 и 12 320 грн соответственно.

Кто из пенсионеров сможет присоединиться к проекту?

Мельничук также отметил, что для потенциальных участников проекта пенсионного возраста правительство установило ряд ограничений. А именно:

возраст до 70 лет;

отсутствие медицинских противопоказаний

Таким образом, к «Армию восстановления» не смогут присоединиться пенсионеры, не подходящие по возрасту или имеющие серьезные проблемы со здоровьем.

Что нужно делать в «Армии восстановления»?

Участников Армии восстановления привлекают к выполнению общественно полезных работ в восьми прифронтовых областях: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Херсонской. Речь о таких видах работ:

разбор завалов, расчистка железнодорожных и автодорог, восстановление жилых домов;

разгрузка, сортировка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление социальных услуг ВПЛ и гражданам, пострадавшим в результате боевых действий;

вспомогательные работы, направленные на закрытие потребностей ВСУ;

обустройство и укрепление разного рода фортификаций и блокпостов;

укрепление дамб и строительство защитных сооружений.

Оплата труда всех участников проекта «Армия восстановления» производится за счет средств Фонда социального страхования на случай безработицы. Однако привлечение пенсионеров предполагает увеличение расходов бюджета на сумму около 44 млн. грн. Однако, по мнению правительства, такой шаг был необходимым, ведь на прифронтовых территориях сейчас катастрофически не хватает рабочих рук.