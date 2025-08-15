В Україні оновили правила реєстрації авто: що саме змінилося

13 серпня Кабмін вніс суттєві зміни до Порядку державної реєстрації транспортних засобів та Порядку здійснення торгівлі транспортними засобами та їх частинами, які мають ідентифікаційні номери. Ці зміни покликані оптимізувати роботу підприємців та компаній, що займаються продажем автівок. Натомість для покупців схема купівлі-продажу транспортного засобу стане більш простою та прозорою.

На одну реєстрацію менше

До прийняття доленосних змін процедура продажу автівки передбачала один зайвий етап. Мова про те, що підприємці та компанії повинні були перш за все оформити авто на себе, а вже потім продавати його наступному власнику. Така проміжна реєстрація створювала цілу низку незручностей. Зокрема:

зайві витрати на додаткову реєстрацію , що часто позначались на кінцевій вартості авто;

, що часто позначались на кінцевій вартості авто; додаткове навантаження на сервісні центри , що і так були перевантажені бажаючими зареєструвати чи зняти з реєстрації свою автівку;

, що і так були перевантажені бажаючими зареєструвати чи зняти з реєстрації свою автівку; витрата часу, через що клієнт змушений був тижнями чи навіть місяцями очікувати, перш ніж остаточно стати власником придбаного транспортного засобу.

Та після оновлення законодавства зайвий етап із проміжною реєстрацією автівки скасували. Згідно з чинним законодавством підприємець чи компанія можуть продавати машину без зміни її формального власника. І лише після оформлення угоди перереєструвати автомобіль на покупця.

Оновлена база даних продавців

Окрім скасування зайвої реєстрації автомобіля, в уряді також узгодили ще одне нововведення. Воно стосується інформаційно-пошукової системи обліку суб’єктів торгівлі транспортними засобами. Її перейменували та надали офіційного статусу.

Тепер у цій базі даних міститиметься інформація про усі компанії, що торгують транспортними засобами, а також запчастинами до них із VIN-номерами. Тож, перш ніж купувати авто, покупець зможе самостійно перевірити обрану компанію та переконатись у тому, що вона працює офіційно.