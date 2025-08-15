В Украине обновили правила регистрации авто: что именно изменилось

13 августа Кабмин внес существенные изменения в Порядок государственной регистрации транспортных средств и Порядок осуществления торговли транспортными средствами и их частями, имеющими идентификационные номера. Эти изменения призваны оптимизировать работу предпринимателей и компаний, занимающихся продажей автомобилей. Для покупателей схема купли-продажи транспортного средства станет более простой и прозрачной.

На одну регистрацию меньше

До принятия судьбоносных изменений процедура продажи автомобиля предусматривала один излишний этап. Речь о том, что предприниматели и компании должны были прежде всего оформить автомобиль на себя, а уже потом продавать его следующему владельцу. Такая промежуточная регистрация создавала целый ряд неудобств. В частности:

лишние затраты на дополнительную регистрацию , часто отражавшиеся на конечной стоимости транспортного средства;

, часто отражавшиеся на конечной стоимости транспортного средства; дополнительную нагрузку на сервисные центры , которые и так были перегружены желающими зарегистрировать или снять с регистрации свой автомобиль;

, которые и так были перегружены желающими зарегистрировать или снять с регистрации свой автомобиль; расход времени, из-за чего клиент вынужден был неделями или даже месяцами ждать, прежде чем окончательно стать владельцем приобретенного транспортного средства.

Но после обновления законодательства лишний этап с промежуточной регистрацией автомобиля был отменен. Согласно действующему законодательству, предприниматель или компания могут продавать машину без изменения ее формального владельца. И только после оформления сделки перерегистрировать автомобиль на покупателя.

Обновленная база данных продавцов

Кроме отмены излишней регистрации автомобиля, в правительстве также согласовали еще одно весьма важное нововведение. Оно касается информационно-розыскной системы учета субъектов торговли транспортными средствами. Ее переименовали и предоставили официальный статус.

Теперь в этой базе данных будет содержаться информация обо всех компаниях, торгующих транспортными средствами, а также запчастями к ним с VIN-номерами. Таким образом, прежде чем покупать авто, покупатель сможет самостоятельно проверить выбранную компанию и убедиться в том, что она работает официально.