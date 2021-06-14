STALKER 2 нарешті показали. Є трейлер, системні вимоги, ціна і дата виходу легендарної гри!

Вчора на ігровій конференції E3 2021 показали масу гучних новинок ігропрому, але головною подією вечора став повноцінний анонс STALKER 2. Друга частина культової серії вийде під назвою « Серце Чорнобиля »





В рамках презентації було продемонстровано трейлер з ігровим процесом, названа дата виходу, ціна, системні вимоги і інші подробиці про довгоочікуваний проект української студії GSC Game World.

Геймплейний трейлер STALKER 2

Сталкер – це продовження популярної гри, за сюжетом якої після катастрофи навколо ЧАЕС утворилася Зона з мутантами, аномаліями і артефактами. В ній живуть, воюють між собою і полюють за артефактами Сталкери – авантюристи з усього пострадянського простору.

Подробиць про сюжет другої частини поки що немає, але головним героєм буде новий персонаж – Скіф.

У ролику можна побачити стрілянину з новою зброєю, деякі локації ( «Дуга», «Чорнобиль-2»), процес пошуку аномалій, сюжетні діалоги з персонажами, які зустрінуться головному герою під час проходження, а також одного з найвідоміших ворогів серії – монстра -кровососа.

Незважаючи на вражаючу графіку, гра отримала досить адекватні системні вимоги. Запустити її можна буде навіть на застарілій, але все ще популярній серед геймерів відеокарти – GeForce GTX 1060. Правда, щоб насолодитися усіма красотами Прип’яті, потрібно залізо солідніше.

Системні вимоги СТАЛКЕР 2

мінімальні:

Операційна система: Windows 10;

Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K;

Оперативна пам’ять: 8 ГБ;

Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ;

Вільне місце на диску: 150 ГБ.

Рекомендовані:

Операційна система: Windows 10;

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K;

Оперативна пам’ять: 16 ГБ;

Відеокарта: Radeon RX 5700 XT 8 ГБ / GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ / GeForce GTX Ti 11 GB;

Вільне місце на диску: 150 ГБ.

Дата виходу СТАЛКЕР 2

Вихід гри відбудеться 28 квітня 2022 року на ПК і консолях Xbox Series S / X. Передзамовлення в цифрі вже відкрито, оформити його можна через Steam, Epic Games Store і Microsoft Store, також шутер з першого дня з’явиться в сервісі XBOX Game Pass.

У STALKER 2 буде кілька видань як в цифрі, так і в ритейлі, які помітно відрізняються між собою за ціною.

Цифрові видання:

Базове – 895 гривень (гра + бонуси за передзамовлення);

Розширене – 1 199 гривень (контент базового видання + косметичні DLC для сюжету і мультиплеєра);

Ультимативне – 1 599 гривень (контент розширеного видання + косметичні DLC + два сюжетних доповнення).

Ритейлові видання більше орієнтовані на затятих фанатів серії, які за доплату зможуть отримати пам’ятні подарунки від розробників.

Приємно, що з самого початку гра отримає озвучку і субтитри англійською, українською та російською мовами.