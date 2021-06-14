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STALKER 2 нарешті показали. Є трейлер, системні вимоги, ціна і дата виходу легендарної гри!

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Вчора на ігровій конференції E3 2021 показали масу гучних новинок ігропрому, але головною подією вечора став повноцінний анонс STALKER 2. Друга частина культової серії вийде під назвою « Серце Чорнобиля »


В рамках презентації було продемонстровано трейлер з ігровим процесом, названа дата виходу, ціна, системні вимоги і інші подробиці про довгоочікуваний проект української студії GSC Game World.

Геймплейний трейлер STALKER 2

Сталкер – це продовження популярної гри, за сюжетом якої після катастрофи навколо ЧАЕС утворилася Зона з мутантами, аномаліями і артефактами. В ній живуть, воюють між собою і полюють за артефактами Сталкери – авантюристи з усього пострадянського простору.

Подробиць про сюжет другої частини поки що немає, але головним героєм буде новий персонаж – Скіф.

У ролику можна побачити стрілянину з новою зброєю, деякі локації ( «Дуга», «Чорнобиль-2»), процес пошуку аномалій, сюжетні діалоги з персонажами, які зустрінуться головному герою під час проходження, а також одного з найвідоміших ворогів серії – монстра -кровососа.

Незважаючи на вражаючу графіку, гра отримала досить адекватні системні вимоги. Запустити її можна буде навіть на застарілій, але все ще популярній серед геймерів відеокарти – GeForce GTX 1060. Правда, щоб насолодитися усіма красотами Прип’яті, потрібно залізо солідніше.

Системні вимоги СТАЛКЕР 2

мінімальні:

  • Операційна система: Windows 10;
  • Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K;
  • Оперативна пам’ять: 8 ГБ;
  • Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ;
  • Вільне місце на диску: 150 ГБ.

Рекомендовані:

  • Операційна система: Windows 10;
  • Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K;
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ;
  • Відеокарта: Radeon RX 5700 XT 8 ГБ / GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ / GeForce GTX Ti 11 GB;
  • Вільне місце на диску: 150 ГБ.

Дата виходу СТАЛКЕР 2

Вихід гри відбудеться 28 квітня 2022 року на ПК і консолях Xbox Series S / X. Передзамовлення в цифрі вже відкрито, оформити його можна через Steam, Epic Games Store і Microsoft Store, також шутер з першого дня з’явиться в сервісі XBOX Game Pass.

У STALKER 2 буде кілька видань як в цифрі, так і в ритейлі, які помітно відрізняються між собою за ціною.

Цифрові видання:

  • Базове – 895 гривень (гра + бонуси за передзамовлення);
  • Розширене – 1 199 гривень (контент базового видання + косметичні DLC для сюжету і мультиплеєра);
  • Ультимативне – 1 599 гривень (контент розширеного видання + косметичні DLC + два сюжетних доповнення).

Ритейлові видання більше орієнтовані на затятих фанатів серії, які за доплату зможуть отримати пам’ятні подарунки від розробників.

Приємно, що з самого початку гра отримає озвучку і субтитри англійською, українською та російською мовами.

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