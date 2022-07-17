Ілон Маск хоче судитися з Twitter вже наступного року

Юристи Ілона Маска відповіли на позов Twitter, заявивши, що компанія вимагає необґрунтовано швидкого судового розгляду. Команда Маска просить, щоби справа не розглядалася до лютого наступного року, повідомляє Bloomberg.





Twitter наполягав на тому, щоб суд відбувся у середині вересня. Проте, команда Маска просить, щоб суд відбувся не раніше 13 лютого 2023 року.

Twitter подав позов проти Маска на початку цього тижня після того, як він офіційно спробував відмовитися від своєї угоди про купівлю компанії за $44 млрд. Майже відразу після того, як він заявив про намір скасувати угоду, голова ради директорів Twitter Брет Тейлор заявив, що компанія звернеться до суду, щоб змусити Маска викупити соцмережу.

Основним аргументом Маска на користь розірвання злиття є те, що Twitter не надав йому даних для “незалежної оцінки поширеності фальшивих або спамерських облікових записів на платформі”.