Попав у біду: українцям почали приходити дивні повідомлення у Viber та Telegram

Шахраї використовують стратегію “друг у біді” через Viber та Telegram, щоб ошукати українців. Розуміння базових заходів безпеки може допомогти вам не стати жертвою таких шахрайств.

Отримавши повідомлення з проханням про допомогу в соціальній мережі, не піддавайтеся бажанню негайно відповісти на нього. Замість цього перевірте, чи дійсно ваш друг потребує фінансової допомоги, радить кіберполіція.

Кілька заходів безпеки, про які слід пам’ятати, щоб вберегтися від таких шахраїв:

Передзвоніть другу за відомим номером, а не за тим, що вказаний у профілі в соцмережі. Якщо хакер зламав акаунт, контактні дані профілю могли бути змінені.

Поставте запитання своєму другові про щось, про що знаєте лише ви двоє – ця тактика може легко викрити шахрая.

Зверніться до спільних друзів у соціальних мережах та поцікавтеся, чи не отримували вони подібних прохань про фінансову допомогу.

Кіберполіція попереджає, що шахраї часто одночасно розсилають повідомлення всім підписникам зламаного акаунта. Вони також закликають громадян захищати свої акаунти від потенційних зломів, створюючи надійні, складні паролі та утримуючись від використання одного пароля для кількох платформ. Пароль повинен мати довжину не менше 8 символів і складатися з букв, цифр та спеціальних символів.

Додаткові рекомендації для українців включають

Регулярно оновлювати паролі до облікових записів та електронних адрес.

Увімкнути двофакторну автентифікацію, де це можливо.

Не переходити за підозрілими гіперпосиланнями, навіть якщо вони надіслані друзями.