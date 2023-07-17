Насувається потужна сонячна буря: названо найгірший день липня

Очікується, що Землю накриє найтриваліша магнітна буря липня. Про це повідомляють фахівці лабораторії сонячної активності.

Фахівці, які займаються безперервним моніторингом, спрогнозували тривалу геомагнітну бурю з 17 по 19 липня. Інтенсивність магнітної бурі коливається між 2 і 3 балами, що вкладається в середню шкалу. Найнебезпечнішим днем у цей період прогнозується 18 липня, коли активність коливань досягне піку.

Фахівці попереджають, що в ці дні метеозалежні люди, люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями та майбутні матері можуть відчувати дискомфорт, головний біль, нудоту, запаморочення, прискорене серцебиття, різке підвищення або зниження артеріального тиску, загальну слабкість, занепад сил, безсоння. Медики закликають усіх пильно стежити за своїм здоров’ям, уникати стресових ситуацій, адекватно пити воду та віддавати перевагу ранньому відходу до сну в періоди підвищеної сонячної активності.