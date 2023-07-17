Банкомати почнуть видавати українцям нові гривні: як вони виглядають

З 20 липня цього року Національний банк вводить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року з підписом Голови НБУ Андрія Пишного та зазначенням року випуску. Ця банкнота вводиться в обіг у рамках планового введення в обіг для полегшення розрахунків готівкою та на заміну зношених і пошкоджених банкнот.

Банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими номіналами попередніх років випуску. Вони обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень.

Банкнота номіналом 1000 гривень є найвищим номіналом в українській валюті. Введена в обіг Національним банком України у жовтні 2019 року, вона стала значним доповненням до національної грошової системи.

На цій банкноті, яскраво забарвленій у жовто-блакитні відтінки, зображено портрет Володимира Вернадського, видатного українського та радянського мінералога і геохіміка, який вважається одним із засновників геохімії, біогеохімії та радіогеології. Його роботи також заклали підвалини Української академії наук.