Стосується українців в Німеччині: тепер відправляти передачі в Україну буду зручніше

Нова Пошта, відома поштова служба, стратегічно розмістила своє друге відділення в Німеччині, а саме в берлінському районі Шарлоттенбург. Цей крок принесе більше зручності українцям, які проживають у західному регіоні Берліна.

Нове відділення, розташоване за адресою: 10589, вул. Оснабрюкер, 1, може обслуговувати посилки та вантажі вагою до 100 кг. Відділення працює з понеділка по суботу, надаючи клієнтам шість днів доступності послуг, з перервою в неділю. Транзитний час доставки в Україну та з України становить надійні п’ять робочих днів.

“Наша мета до кінця літа – відкрити близько 10 відділень “Нова Пошта” в таких містах, як Гамбург, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен і Кельн”, – заявив Сергій Сімонов, генеральний директор “Нова Пошта” в Німеччині. Він продовжив: “Ми ведемо активні переговори з місцевим партнером щодо розширення нашої мережі доставки в Німеччині, додавши 7500 пунктів доставки по всій країні. Загалом, наша мета – міцно утвердитися як поштовий оператор у Німеччині”.

Перше відділення “Нова Пошта” в Німеччині відкрилося в Берліні в останній день червня. Найчастіше українці замовляють одяг, взуття, косметику, кондитерські вироби та книги.

Окрім доставки через відділення, компанія пропонує пряму доставку в будь-яке місто Німеччини або альтернативно в Україну. Крім того, зручність відправлення посилки з Німеччини посилюється можливістю замовити адресний самовивіз, не виходячи з дому.