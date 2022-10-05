В обмінники вже пізно: ситуація з доларом на середу, 5 жовтня

Гривня продовжує зміцнюватись. Допоки на чорному ринку курс долара скаче, у банках він стабільно падає. Станом на 5 жовтня офіційний курс 40 гривень 91 копійка у продажу, а купівельний курс 40 гривень 50 копійок.

Євро також продовжує падати у ціні, шкода що не такими стрімкими темпами. На ранок 5 жовтня його можна було придбати в середньому за 39,94 грн/€, а продати по 39,95 грн/€.

При цьому вранці середній курс долара був вище 41,2 грн, але по обіді вже впав до 40,9 гривні у продажу. Вранці покупка була зафіксована на відмітці 40,7 грн, але до 12 години дня вже подешевшав на 20 копійок до 40,5 грн.

Яка ситуація в банках

Готівковий курс в банках впав на 10 копійок. Середня вартість долара у покупці 41,3 грн, у продажу 40,2 грн. Євро продовжує залишатись на тому рівні, що був 4 жовтня.

У ПриватБанк долар можна купити по 40,7 грн, що на 40 копійок менше ніж 4.10. У інших найбільших банках ситуація наступна:

Райффайзен Банк 40,7 грн/$ (-80 копійок);

ОТР Bank 39.99 грн/$;

Укргазбанк 40,8 грн/$;

Альфа-Банк 40,9 грн/$;

Ощадбанк 41,3 грн/$;

Укрексимбанк 41,4 грн/$;

ПУМБ 41,5 грн/$.

Нижче 40 гривень опустився євро в Ощадбанку. Станом на 5 жовтня офіційний курс у банку 39,95 грн/€. Трохи нижче вартість валюти в Альфа-Банк (39,9 грн/€). В ОТР Bank курс 39,75 грн/€, що на -75 копійок дешевше, ніж був у вівторок. Укргазбанк пропонує євро по 40 гривень, а у ПриватБанк 40,3 гривні/€.