Китайский гороскоп на неделю, 20 — 26 февраля 2023 года

Энергии этой недели довольно буйные. Мало Огня, много Воды, Дерева и Металла. Все происходит очень быстро и не всегда дружелюбно. Вероятны внезапные всплески агрессии, травмы из-за общей рассеянности и состояния тревоги.

Тревога же берется от ощущения бешеного потока — февраль он такой — как будто сквозь мир прорастает огромный бамбук. Он лезет вверх и все вокруг него трескается. Но сам бамбук свеж и прекрасен как любое молодое дерево. И вселяет надежду и стремление расти вместе с ним.

Большая Вода несет в феврале много новостей, слухов, иногда панических. Фейки и теории заговоров — работы у людей, занимающихся информационными потоками — выше крыши.

Понедельник, 20 февраля. Инь Земля на Петухе

В понедельник ожидается второй подряд день столкновения и рекомендации по нему стандартные — притвориться «ничего важного не делающим». Металл Петуха режет Дерево Кролика и это значит, что многое в такой день будет происходить как бог на душу положит. То есть — весьма хаотично. Можно, конечно, попытаться противостоять хаосу и форс-мажорам, но на это придется потратить много личных сил. Вселенная будет помогать лишь разрушать.

Лучшие занятия на понедельник — мелкая бытовая рутина и какие-то небольшие краткосрочные дела. Длинные сложные проекты в понедельник лучше не затевать. Как и не стоит рисковать и заниматься экстримом в любом его виде. Разрушительная энергия дня может не просто изменить планы, в понедельник повышена вероятность получения травм и телесных повреждений. Так что не искушаем судьбу и проживаем день незаметно.

Критические советы на понедельник — не праздновать свадеб и не затевать лечения. Вероятны неприятности в личных делах. Людей с Кроликом и Петухом в карте предупреждения касаются в первую очередь.

Вторник, 21 февраля. Ян Металл на Собаке

Вторник, в отличие от понедельника, будет наполнен энергией созидания и успеха. День напичкан самыми разнообразными предзнаменованиями удачи. Благоприятно заниматься любыми важными для вас делами, включая крупные покупки и личную жизнь.

Планируйте на вторник все, что может принести вам счастье и благополучие. Особенно благоприятно устраивать свидания, помолвки, свадьбы и встречи с важными людьми. Хорошо начинать лечение и проводить диагностические процедуры. Неплохо двигать бизнес-проекты и договариваться о партнерстве. Походы в банк также могут принести успех. Планируйте презентацию бизнес-планов на этот вторник.

Не стоит во вторник заниматься юридическими вопросами — расстановка сил может внезапно измениться. Не стоит также браться за проект с жесткими дедлайнами — есть вероятность их не исполнить.

Для людей с Драконом в карте вторник может показаться довольно трудным — наполненным давящими обстоятельствами и не очень приятными людьми. Будьте начеку и не позволяйте эмоциям брать над вами верх.

Среда, 22 февраля. Инь Металл на Свинье

Среда — день, когда можно будет получить давно заработанное. Это может касаться как материальных, так и нематериальных вещей. Если вы заслужили, к примеру, прибавку к зарплате или похвалу — среда это тот день, когда ваши усилия вернутся к вам сторицей.

Итак — планируйте на среду разговоры с начальством о продвижении по службе и повышении зарплаты. Назначайте звонки должникам. Готовьтесь к свиданиям, получению комплиментов и признанию заслуг.

Важный аспект — энергии среды очень благоприятны для разговоров с потенциальными спонсорами и меценатами, а также для просьб о помощи у влиятельных лиц. Краудфаундеры, не упустите шанс и воспользуйтесь помощью энергий.

Для людей со Змеей в карте день может оказаться не очень приветливым. Следите за эмоциями.

Четверг, 23 февраля. Ян Вода на Крысе

Четверг лучше всего подходит для знакомства с новым — встреч с новыми людьми, обсуждения новых проектов, планирования новой жизни. Энергии сильные, информации много, чтобы ее утилизировать рекомендуется посвятить день общению и перемещения в пространстве.

Планируйте на четверг разнообразные встречи — как деловые, так и личные. Сложные переговоры, презентации должны пройти как по маслу. Благоприятен день для того, чтобы строить сеть бизнес-контактов или устраивать кастинг.

Неплох день и для инвестиционных сделок. Этому поможет большая Вода дня, она вынесет на поверхность все, что скрывалось втуне. Тайное вполне может стать явным. Воспользуйтесь информационными потоками, чтобы заключить выгодную сделку, начать новый проект или принять решение о покупке дорогостоящего имущества.

Не стоит в четверг начинать лечение — много Воды не очень благоприятно для серьезных медицинских историй. Мало того, тем, кому Вода не полезна, день может принести неприятности со здоровьем. Следите за своим состоянием и не рискуйте понапрасну если знаете, что можете попасть под удар.

Для тех, у кого в карте Лошадь предупреждения умножаются на два. Совет старый — следить за эмоциями.

Пятница, 24 февраля. Инь Вода на Быке

В пятницу силы иссякнут. Буйные энергии февраля утомят кого хочешь. Все, что будет затеяно в этот день, заберет много энергии и трудностей. Рассчитывать можно будет только на себя — энергии в пятницу находятся на самом дне.

Традиционно в дни энергетической тишины рекомендуется отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать. Не планировать ничего энергозатратного, не делать никаких резких движений, не нагромождать пирамиду из сложных дел. Отдыхать и релаксировать, релаксировать и отдыхать.

Найдите время для пеших прогулок, посещения театров, музеев или хотя бы караоке. Теплые посиделки с друзьями входят в пакет необременительной деятельности. Можно ходить по гостям, можно тихо чилить в ближайшем баре, забыв на время о делах и заботах.

Не стоит в пятницу посещать докторов — не только не выйдет ничего путного, но и сверху еще чего-нибудь можно будет подцепить. Особенно не рекомендуется делать операции. Люди с Козой в карте в пятницу будут особенно уязвимы. Держите себя в руках и наступит вам спокойствие.

Суббота, 25 февраля. Ян Дерево на Тигре

Суббота, в отличие от пятницы, имеет шанс оказаться весьма активной. День полон энергии Дерева и те, кому Дерево неблагоприятно, точно это почувствуют. Суббота — это день безапелляционного роста и развития. Эти энергии будут выталкивать наружу всех, кто отказывается двигаться вперед и подталкивать тех, кто двигается излишне осторожно.

Для утилизации энергии роста рекомендуется посвятить субботу любой деятельности, что делает вас лучшей версией себя. Зона роста у всех разная. Для кого это поход в спортзал, несмотря на лень и страх оказаться осмеянным. Для кого-то рост — это внимание к ближнему и проявление заботы о людях. А для третьих рост — это прочесть книгу, которую давно откладывал или наконец сделать генеральную уборку своей берлоги.

Хорошо пойдут в субботу дела, связанные с долгосрочным планированием, с организацией личной жизни, встречи, свидания и помолвки. Неблагоприятно получать медицинские процедуры и посещать заболевших.

Для людей с Обезьяной в карте день может оказаться полным сюрпризов и необязательно приятных.

Воскресенье, 26 февраля. Инь Дерево на Кролике

В воскресенье пора делать генеральную уборку. Редко день избавления от старого приходится на выходные, потому стоит отнестись к рекомендациям максимально внимательно и обязательно устроить тщательное очищение пространства вокруг вас.

Вспоминаем что надо делать: разобрать шкафы, ликвидировать завалы на антресолях и балконах. Безжалостно отправить в утиль сломанную технику, старое тряпье и «вот эту вот штучку, которая точно пригодится когда-нибудь». Не забудьте только сделать все максимально экологично и не просто выбрасывать старье на свалку, а отвезите его в пункт приема вторсырья, благо таковых сейчас все больше и больше.

Ну а вишенкой на торте дня может стать начало детокса/диеты/программы оздоровления. Февраль — отличный месяц для того, чтобы начинать строить новое тело, а это воскресенье — вдвойне удачный день для таких инициатив.

Из неблагоприятных аспектов — не стоит в воскресенье посещать докторов и вообще серьезно лечиться. Ну и людям с Петухом в карте стоит всерьез задуматься над применением в повседневной жизни техники безопасности в отношении разнообразного круга потенциальных рисков.

Удачной вам всем недели!