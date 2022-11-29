Генератор забрав життя ще одного українця

Днями на Івано-Франківщині через неправильне користування генератором трагічно загинув чоловік. Його тіло виявили у підвальному приміщенні власного будинку, де він і розмістив генератор. Як повідомили у підрозділі ДСНС в Івано-Франківській області, причиною смерті постраждалого найімовірніше стало отруєння чадним газом.

Наразі працівники місцевої поліції все же з’ясовують деталі трагедії. Однак цілком можливо, що до смерті франківчанина призвело неправильне користування генератором.

Генератор протягом останнього місяця став для українців ледь не найпотрібнішим пристроєм. В умовах постійних відключень електроенергії без генераторів складно обійтися не лише бізнесу, а й звичайними українцям. Зокрема ці пристрої все частіше встановлюють у приватних будинках. При цьому далеко не всі власники генераторів знають, як ними правильно користуватися.

Правила користування генератором

Щоб генератор справно працював і не став загрозою здоров’я чи навіть життя власника, потрібно притримуватися кількох правил:

купувати генератор із сертифікатом якості та лише в ліцензованих точках продажу;

строго дотримуватися інструкцій від виробника;

вмикати генератор на відкритому повітрі та на відстані принаймні 6 м від вікон, дверей чи гаражів;

не допускати потрапляння на генератор води;

не заправляти гарячий генератор, а спершу дати йому охолонути, інакше може виникнути загоряння;

встановити в квартирі, будинку чи офісі детектори чадного газу;

придбати та залишити на видному місці вогнегасник.

Що робити при отруєнні чадним газом

Якщо в приміщенні, яке забезпечує електроенергією генератор, люди відчули запаморочення, головний біль чи сонливість – можливо це отруєння чадним газом. В такому разі потрібно вжити наступних заходів:

вимкнути всі електроприлади;

відкрити вікна, щоб провітрити приміщення;

викликати екстрену газову службу 104;

якщо є постраждалі, винести їх на вулицю розстебнути одяг, та викликати швидку допомогу (103).