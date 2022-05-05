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Євро і Злотий стрімко дорожчають: курс валют на 6 травня

05.05.2022
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курс валют долар

В Україні здорожчає європейська валюта. На 6 травня Національний банк України різко підняв курс Євро. В п’ятницю воно коштуватиме 30 гривень та 85 копійок. В порівнянні з попереднім днем його вартість стрибнула одразу на 5 копійок.


Слідом за Євро в гору пішов і польський Злотий. Його офіційна вартість 6 травня становитиме 6 гривень та 61 копійку. Порівняно з четвергом вартість зросла на 4 копійки.

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Долар США знову не рухається, принаймні його офіційний курс як і раніше становить 29 гривень та 25 копійок, цей курс продовжує зберігатись з початку війни.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 06.05.2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар21,0401
AZN1Азербайджанський манат17,2585
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7827
KRW100Вона2,3279
HKD1Гонконгівський долар3,7272
DKK1Данська крона4,1477
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,8595
EGP1Єгипетський фунт1,583
JPY10Єна2,2506
PLN1Злотий6,6161
INR10Індійська рупія3,8367
CAD1Канадський долар22,9118
HRK1Куна4,0927
MXN1Мексиканське песо1,4543
MDL1Молдовський лей1,5652
ILS1Новий ізраїльський шекель8,6084
NZD1Новозеландський долар18,9689
NOK1Норвезька крона3,1311
ZAR1Ренд1,8608
RUB10Російський рубль4,608
RON1Румунський лей6,2361
IDR1000Рупія2,0296
SGD1Сінгапурський долар21,2177
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,2639
KZT100Теньге6,8477
TRY1Турецька ліра1,9682
HUF100Форинт8,1454
GBP1Фунт стерлінгів36,2497
CZK1Чеська крона1,2532
SEK1Шведська крона2,9742
CHF1Швейцарський франк29,8154
CNY1Юань Женьміньбі4,418

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05.05.2022
1 хвилина на прочитання
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