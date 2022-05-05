Євро і Злотий стрімко дорожчають: курс валют на 6 травня

В Україні здорожчає європейська валюта. На 6 травня Національний банк України різко підняв курс Євро. В п’ятницю воно коштуватиме 30 гривень та 85 копійок. В порівнянні з попереднім днем його вартість стрибнула одразу на 5 копійок.





Слідом за Євро в гору пішов і польський Злотий. Його офіційна вартість 6 травня становитиме 6 гривень та 61 копійку. Порівняно з четвергом вартість зросла на 4 копійки.

Долар США знову не рухається, принаймні його офіційний курс як і раніше становить 29 гривень та 25 копійок, цей курс продовжує зберігатись з початку війни.