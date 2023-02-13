ПриватБанк забороняє перекази та зняття готівки з кредиток: кому та з якої причини

У ПриватБанку деяким клієнтам ставилять додаткові обмеження на використання кредитних коштів. Банк забороняє операції, які вважає ризикованими через потенційну неспроможність власника карти погасити борг. Зокрема деякі українці втрачають можливість знімати готівку чи переводити кошти зі своєї кредитки.

Про це стало відомо з коментаря одного з клієнтів ПриватБанку на спеціальному форумі Мінфіну. Він розповів, що одного дня просто не зміг здійснити переказ зі своєї кредитки на іншу карту. А потім виявилось, що зняти готівку він також не може. Єдина опція, яка залишилась доступною, це оплата покупок онлайн.

Про те, що раптове блокування деяких операцій, може бути пов’язане з війною, клієнт навіть не думав. Адже війна триває вже майже рік, а можливість переводити та знімати гроші з кредитної карти чоловік втратив лише зараз. При цьому у нього ніколи не було прострочок із поверненням коштів, тай загалом його кредитна історія не викликає жодних питань.

У ПриватБанку відповіли, що регулярно переглядають умови користування кредитними коштами, як і сам розмір кредитного ліміту, для кожного зі своїх клієнтів. При цьому беруть до уваги безліч факторів. Кредитна історія, звісно, також важлива. Але часом на рішення банку може вплинути низка інших, не менш вагомих показників.

При цьому варто зазначити, що у Приваті не повідомляють про встановлення додаткових обмежень на карту. Зокрема автор коментаря на сайті Мінфіну дізнався про них випадково, коли просто не зміг виконати заборонені йому операції. Та коли обмеження знімають, банк одразу ж надсилає клієнту відповідне сповіщення.

Проблеми з кредиткою можуть виникнути і в тому випадку, коли банк запідозрить її використання для сумнівних операцій. Тоді карту блокують без жодного попередження. Причому такі правила діють не лише у ПриватБанку, а й у інших українських банках.