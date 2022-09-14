Машини з пробігом, якими можна пишатись: топ-10 найнадійніших моделей

Придбання вживаної автівки – справа не з легких. Новий власник завжди ризикує, адже визначити, скільки прослужить автівка, у якої позаду десятки тисяч кілометрів, вкрай складно. Тут багато залежить від попереднього власника чи власників: як вони доглядали за машиною, чим заправляли тощо. Однак марка та модель також можуть підказати покупцеві, як довго йому прослужить обрана модель.





Експерти популярного британського видання для автомобілістів Top Gear склали власний рейтинг найдовговічніших авто. До нього увійшло 10 моделей, які здатні «пережити» не одного власника. При цьому журналісти зауважили, що складаючи рейтинг кращих вживаних автівок спиралися не лише на власні знання та досвід. До цього процесу вони залучили провідного дилера б\в автомобілів Warrantywise, який у своїй оцінці грунтувався на даних із 131 тис. страхових планів автівок, віком до 10 років.

Топ 10 найнадійніших авто з пробігом:

Honda Jazz класу B від 2001 року випуску; Mazda2 від 1996 года випуску; Toyota Auris від 2006 р. в.; Mazda MX-5 родстер від 1989 р. в.; Toyota Aygo з 2005 до 2021 років випуску; Kia Ceed класу C від 2006 р. в.; Kia Rio від 1999 р. в.; Suzuki Alto від 1979 р. в.; Hyundai i20 хетчбек від 2008 р. в.; Peugeot 107 хетчбэк з 2005 до 2014 р. в.

Тож якщо можливості придбати нову автівку немає, проте хочеться обрати надійне авто, яке прослужить не один рік, варто придивитися до перелічених вище моделей. Вони вже давно створили собі репутацію на ринку і точно не підведуть нового власника. При цьому не варто забувати, що всі автомобілісти ставляться до своїх “залізних коней” по-різному. А тому, обираючи машину з пробігом, не забувайте зазирнути від капот. Адже непомітна на перший погляд поломка може зіпсувати все враження про покупку.