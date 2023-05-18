Politico: в США думають над довгостроковою “заморозкою” війни в Україні

Видання Politico повідомляє, що США готуються до можливого затяжного тупика в українському конфлікті, який може затягнутися на роки чи навіть десятиліття.

Видання стверджує, що адміністрація Байдена розглядає стратегії виходу з такого довгострокового глухого кута. Серед них – встановлення гіпотетичних кордонів, які і Україна, і Росія зобов’язуються поважати. Важливо, що ці кордони не обов’язково повинні бути офіційно визнані.

У статті підкреслюється, що така ситуація може бути найбільш вірогідним результатом, враховуючи, що жодна зі сторін не бажає визнавати свою поразку.