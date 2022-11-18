В «Дія» з’явилася довгочікувана послуга: отримати ключовий документ тепер можна майже миттєво

У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли про чергове розширення переліку послуг, доступних у застосунку «Дія». Тепер з його допомогою можна оформити один з найбільш затребуваних державних документів, а саме – виписку про місце проживання. Щоб згенерувати цей документ достатньо буде натиснути кілька клавіш та зачекати на відповідь від системи.

Варто зазначити, що з червня електронна виписка про місце проживання була доступною на порталі державних послуг. Та у Мінцифри вирішили зробити процес виготовлення документа ще простішим та доступнішим. Перед запуском у «Дія» послуга пройшла етап бета-тестування, в якому могли взяти участь всі бажаючі українці.

Виписка про місце проживання на сьогоднішній день є одним з найпопулярніших документів. Її вимагають при відкритті рахунку в банку, прийомі на роботу, оформленні дитини в садок та навіть під час одруження. Тож послугою, за допомогою якої можна миттєво згенерувати цей документ, українці користуватимуться часто.

Як отримати виписку про місце проживання в «Дія»

Щоб згенерувати виписку про місце проживання, потрібно виконати наступний алгоритм:

Оновити застосунок «Дія». Вибрати у розділі «Послуги» пункт «Довідки та виписки». Обрати послугу «Виписка про місце проживання». Натиснути на кнопку «Замовити виписку». Кілька хвилин система буде опрацьовувати заявку, а потім запропонує завантажити згенерований документ. Виписку можна буде завантажити у вигляді PDF-файлу протягом 24 годин з моменту її генерування.

Варто зазначити, що отримати виписку про своє місце проживання в «Дія» користувач може лише якщо ця інформація є в електронному державному реєстрі.

Нагадаємо, що в «Дія» нещодавно повернули одну з найпопулярніших функцій для водіїв. Тепер українські автовласники знову можуть перевіряти наявність штрафів за порушення правил ПДР та сплачувати їх просто у застосунку.