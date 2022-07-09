Можливий інсульт: лікар передбачила нелегке майбутнє хворому Бреду Пітту

Відомий голлівудський актор Бред Пітт ще давно розповів про свою прозопагнозію. Це рідкісний розлад, при якому людина втрачає здатність впізнавати обличчя. Ще 2013 року артист поскаржився на «лицьову сліпоту». Особливо Пітта засмучувало, що багато хто не вірить у його недугу і ображаються, коли зірка не впізнає їх.





Лікар-психіатр Надія Соловей розповіла в ексклюзивному коментарі для GSMinfo про особливості розвитку цього захворювання та чим воно загрожує у перспективі. За її словами, існує дві форми так званої «лицьової сліпоти», це спадкова та набута.

«У разі спадкових форм є генетичні поразки – тоді цей розлад проявляється від народження, описані сімейні випадки прозопагнозії. Буває прозопагнозія набута, вона є результатом якихось органічних ушкоджень головного мозку – інсультів, інфекцій мозку, черепно-мозкових травм», – розповіла експерт.

У тому числі фахівець наголосила, що патології, пов’язані з подібними захворюваннями, криються саме у правій півкулі мозку. Ще лікар розвіяла міф про надзвичайну рідкість прозопатогнозії, прирівнявши частоту її розвитку до двох відсотків. Також виникнення може залежати від шкідливості, з якою стикаються пацієнти.

Що стосується перебігу хвороби, то пацієнти найчастіше пристосовуються та адаптуються до отриманої недуги, жодних проблем у них не виникає. Навіть якщо захворювання набуто через органічні причини, наприклад, інфекції або вживання наркотиків, то і тут нема про що турбуватися.

Проте Соловей попередила, що прозопагнозія може бути симптомом якогось серйозного захворювання. Наприклад, підвищений ризик інсульту. У такому разі варто турбуватися не про погану пам’ять на обличчя, а про збереження власного життя.