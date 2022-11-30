Червоний Хрест платить українцям по 2500 грн на місяць: кому можуть призначити допомогу

Міжнародний комітет Червоного Хреста ще з квітня допомагає українцям, які пережили жахи війни. Разом із Товариством Червоного Хреста України та Мінсоцполітики, авторитетна міжнародна організація проводить виплати переважно для представників пільгових категорій населення. Сума такої виплати наразі складає 2500 грн, а кандидати на отримання грошей обираються на основі заявок на платформі «єДопомога» та Єдиної інфобази внутрішньо переміщених осіб.

Щоправда зараз виплати від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) можуть отримати лише українці, які вже подали свою заявку. Адже через велику кількість заявок на порталі «єДопомога» (понад 10 млн) їх прийом довелося тимчасово припинити.

Рішення про те, хто з претендентів отримає виплати, приймає безпосередньо МКЧХ. Пріоритет надається представникам найбільш вразливих груп осіб, а саме:

інвалідам;

самотнім батькам та матерям;

малозабезпеченим родинам;

пенсіонерам;

внутрішньо переміщеним особам.

Обрані Червоним Хрестом особи протягом 1 місяця отримують виплати в розмірі 2500 грн. Строк надання фінансової допомоги можуть збільшити, якщо МКЧХ отримає додаткове фінансування. Під час продовження строку надання допомоги в міжнародній організації можуть також переглянути критерії її надання. Таким чином довше отримувати виплати будуть ті українці, які найбільше цього потребують.

Варто зазначити, що українці, які отримують державні виплати для ВПО в розмірі 2 000 грн для дорослих або 3 000 грн для дітей та інвалідів, можуть при цьому претендувати й на допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Натомість отримувати гроші від кількох міжнародних організацій одночасно, наприклад від ООН та МКЧХ, нашим співвітчизникам заборонено.

Нагадаємо що Міжнародний комітет Червоного Хреста також надає українцям гуманітарну допомогу, зокрема продукти харчування та товари першої необхідності. Щоб отримати таку допомогу громадяни можуть зателефонувати за номером гарячої лінії МКЧХ в Україні: 0 800 300 155.