Кого виведуть з рівноваги, а хто побачить нові можливості: гороскоп на вівторок, 21 грудня

Сьогоднішня 17-а місячна доба чудово підходить для плідного передноворічного вівторка – це день легкості та веселощів. Поганий настрій і неробство цієї місячної доби неприйнятні — знайдіть приводи для радості та свята. Особливо сприятливі сьогодні різні подорожі та інші пересування. Символи цього дня — дзвони та виноград, а також інші знаки радості та родючості.





Гороскоп на 21 грудня для Овнів

Займіться чимось легким та рухливим. Зараз не час для нудної роботи, звітів та перенапруги.

Гороскоп на 21 грудня для Тельців

Ви можете скрупульозно працювати або захоплено доглядати за собою. Рішення за вами.

Гороскоп на 21 грудня для Близнюків

Озирніться навколо – і ви побачите нові можливості для добрих заробітків.

Гороскоп на 21 грудня для Раків

Нічне світило майже у всій своїй повноті знаходиться у вашому знаку та сприяє вам.

Гороскоп на 21 грудня для Левів

Варто зібрати бізнес-партнерів чи друзів на неформальний обід – це дасть новий імпульс справам.

Гороскоп на 21 грудня для Дів

Дуже вдалим вам буде відвідування гостей або будь-якого розважального заходу.

Гороскоп на 21 грудня для Терезів

Піднесений настрій та бадьорість духу забезпечать вам успіхи аж до кінця року.

Гороскоп на 21 грудня для Скорпіонів

Ця місячна доба створена для того, щоб вивести вас з рівноваги у хорошому розумінні цього слова.

Гороскоп на 21 грудня для Стрільців

Не варто приймати відповідальні рішення, оскільки вони можуть бути прийняті імпульсивно.

Гороскоп на 21 грудня для Козерогів

Якщо ви будете виявляти усміхненість і щедрість, то вони принесуть вам багато приємних моментів.

Гороскоп на 21 грудня для Водоліїв

З самого ранку даруйте людям добро і робіть добрі справи. Світ сам подбає про деталі.

Гороскоп на 21 грудня 2021 року для Риб

Сьогодні у закоханих є чудова нагода влаштувати собі романтичне спілкування.