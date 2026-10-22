В Україні змінили правила для переселенців: що буде з довідками ВПО та грошовими виплатами

Із 22 жовтня в Україні діють нові правила обліку переселенців. У Мінсоцполітики пояснили, чи потрібно замінювати довідки ВПО та чи зміниться порядок виплат.

В Україні 22 жовтня 2026 року набрав чинності новий закон № 4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Документ передбачає оновлення системи обліку переселенців та механізмів державної підтримки. Водночас громадянам, які вже мають статус ВПО, не потрібно повторно реєструватися або терміново оформлювати нові документи.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. У відомстві наголосили, що перехід до нової системи відбуватиметься поступово, а раніше видані довідки залишаються чинними.

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Чи потрібно переселенцям замінювати довідки ВПО

Новий закон не скасовує документи, які громадяни отримали раніше. Усі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, видані до 22 жовтня 2026 року, зберігають юридичну силу.

Заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко пояснила, що людям не потрібно звертатися до державних установ для переоформлення документів або повторного підтвердження статусу.

Для тих, хто вперше оформлюватиме статус ВПО після 22 жовтня, процедура також залишається звичною. Подати заяву можна через застосунок «Дія», центр надання адміністративних послуг або орган соціального захисту населення.

Таким чином, набрання чинності новим законом саме по собі не вимагає від переселенців жодних додаткових дій.

Що зміниться у системі обліку та виплатах

Головним нововведенням стане перехід до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Вона має забезпечити централізований облік переселенців та спростити підтвердження їхнього статусу.

Після повноцінного запуску оновленої системи громадяни зможуть отримувати спеціальний витяг із бази даних. Документ видаватимуть у паперовій або електронній формі, причому обидва варіанти матимуть однакову юридичну силу.

При цьому старі довідки залишатимуться дійсними. Замінити їх на витяг можна буде за бажанням, але обов’язкової вимоги щодо переоформлення немає.

Щодо грошової допомоги, то в Мінсоцполітики запевнили: чинні процедури оформлення та отримання виплат для переселенців зберігаються. Сам факт набрання чинності новим законом не є підставою для автоматичного припинення допомоги.

Водночас право на виплати, як і раніше, залежатиме від виконання встановлених державою умов.

Для реалізації нових правил Міністерство соціальної політики підготувало проєкт відповідної постанови Кабінету Міністрів. Запровадження оновлених механізмів відбуватиметься поетапно, тому переселенцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями державних органів.